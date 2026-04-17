นายกฯขนคณะใหญ่รมต.-ผบ.เหล่าทัพ ประเดิมลงจชต. สั่งบูรณาการงานข่าวหลังป่วนถี่-เคลียร์ดราม่ามทภ.4

ลุยใต้นัดแรกหลังรบ.อำนาจเต็ม ! นายกฯยกคณะใหญ่ "รมต.-ผบ.เหล่าทัพ" ลงนราฯ-ยะลา ถกร่วม "ศอ.บต.-กอ.รมน." สั่งบูรณาการงานข่าวหลังเกิดเหตุป่วนหลายจุด เคลียร์ปมดราม่ามทภ.4 ในพื้นที่ ย้ำนโยบายหลักเน้นจัดสรรงบพัฒนาพื้นที่ สร้างความเจริญและโอกาสให้ปชช.
วันนี้ (17เม.ย.) เมื่อเวลา 07.45 น. นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะอาทิ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา ซึ่งถือ เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรก หลัง รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยนายกรัฐมนตรีจะประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ด้วย
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ว่า จริงๆมีความตั้งใจที่จะลงไปตรวจพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว ก็พอดีหลายๆมีเรื่องเข้ามา จึงถือโอกาสลงไปกำกับดูแลทุกอย่างโดยดูว่าจะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างไรให้เร็วที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อคืนมีเหตุความไม่สงบ เกิดขึ้นในหลายจุด ทั้งที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนายอนุทินกล่าวว่าเดี๋ยวขอลงไปดูหน้างานวันนี้มีรัฐมนตรีหลายท่านลงไปรวมถึงฝ่ายกองทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ไปด้วย
เมื่อถามว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้จะมีการเคลียร์ดราม่าที่เกิดขึ้นกับ แม่ทัพภาค4 ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวจะลงไปประชุมทั้งศอ.บต.และกอ.รมน.น่าจะได้ข้อมูลมากขึ้นกว่าที่เรารับทราบในกรุงเทพฯ
เมื่อถามว่า รวมถึงงานด้านการข่าวด้วยหรือไม่ที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีต้องการให้บูรณาการ นายอนุทิน กล่าวว่าก็ต้องพูดคุยกันในหลายหลายเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดสรรงบประมาณลงไปทำให้เกิดความสะดวกความเจริญและโอกาสต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน