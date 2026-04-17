"รสนา" ปูดคนไทยจ่ายเงินค่าสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงให้โรงกลั่น 3.4 หมื่นล. ทวงสิทธิไม่อิงราคาสิงคโปร์-ไม่ต้องชดเชย

อดีตสว. เผย คนไทยจ่ายเงินค่าสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงให้โรงกลั่น 3.4 หมื่นล. ปลุกทวงสิทธิใช้ราคาน้ำมันโดยไม่อิงสิงคโปร์ และไม่ต้องชดเชย ชี้ค่าใช้จ่ายทิพย์หลอกกินฟรี ฉะขึ้นราคาแบบกระต่าย ลดราคาแบบเต่า จี้รมต. ควรนำน้ำมันสำรองมาให้ปชช.ใช้โดยไม่ต้องใช้กองทุนชดเชยและตรวจสอบการชดเชยที่ผิดพลาด
เมื่อวานนี้ (16เม.ย.) นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสว.กทม. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นเรื่องราคาน้ำมันอีกครั้ง ระบุว่า รู้ยัง!! คนไทยจ่ายเงินค่าสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงให้โรงกลั่นเป็นเงิน 34,000 ล้านบาท จึงขอทวงสิทธิใช้ราคาน้ำมันโดยไม่อิงสิงคโปร์ และไม่ต้องชดเชย จะได้ไหม
ข่าวคืนนี้ กองทุนน้ำมัน (กบน.) เคาะปรับลดราคา ‘ดีเซล’ ลิตรละ 1.50 บาท เป็น 42.90 บาท ส่วน ‘เบนซิน’ ลดราคาลิตรละ 50 สต. เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประชาชน
การลดราคาแบบนี้ สื่อเรียกว่าว่าขึ้นราคาแบบกระต่าย ลดราคาแบบเต่า
ขอเสนอท่านรัฐมนตรีเอกนัฏโปรดพิจารณาว่า ค่าน้ำมันหน้าโรงกลั่นที่มีค่าใช้จ่ายทิพย์รวมอยู่นั้น มีค่าสำรองน้ำมันรวมอยู่ด้วยเป็นเงินถึง 3.4 หมื่นล้านบาท ถ้าคนไทย จะทวงสิทธิขอใช้น้ำมันที่จ่ายล่วงหน้าให้โรงกลั่นโดยหยุดอิงราคาสิงคโปร์ หยุดเอากองทุนมาชดเชย จะได้หรือไม่ ?!?
ค่าใช้จ่ายทิพย์ที่บวกเข้ามาในเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่น ที่ใช้ราคาเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ (import parity ) ประกอบด้วย ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสูญเสียระหว่างทางจากสิงคโปร์มาไทยที่ไม่มีอยู่จริง เพราะน้ำมันสำเร็จรูปกลั่นในประเทศไทยทั้งหมด ไม่มีการนำเข้า จึงไม่มีค่าใช้จ่ายทิพย์หรือเท็จพวกนั้น
ค่าใช้จ่ายทิพย์ที่ประชาชนจ่ายยังมีค่าปรับปรุงคุณภาพระหว่างโรงกลั่นไทยกับ ราคาสิงคโปร์ และยังมีค่าสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงรวมอยู่ด้วย
ค่าสำรองน้ำมันที่ประชาชนจ่ายเป็นทิพย์ หรือเท็จด้วยหรือไม่ ? เป็นการหลอกรับประทานกินฟรีหรือไม่? ขอถาม
คนไทยได้จ่ายค่าสำรองน้ำมันที่รวมอยู่ในเนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่น ตั้งแต่ ปี 2561-2569 รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 34,000 ล้านบาท เราควรได้ใช้น้ำมันที่คนไทยจ่ายสำรองไว้ในยามวิกฤตครั้งนี้ ใช่หรือไม่ ?
ขอให้ท่านรัฐมนตรีพลังงานไปตรวจสอบดู มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่7/2561 (วันที่ 26 มีนาคม 2561) , ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 20 เมษายน 2561) และ ครั้งที่5 /2563 (วันที่ 15 มิถุนายน 2563) ใน3มติดังกล่าวได้ระบุว่า มีการเก็บเงินสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงตั้งแต่ .68 $ /บาร์เรล .45$/บาร์เรล และ.57$/บาร์เรล ประเมินว่า คนไทยใช้น้ำมันวันละ 100 ล้านลิตร การเก็บค่าสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคง ตั้งแต่ พ.ศ 2561-2569 ประมาณว่าเก็บเงินจากประชาชนรวมอยู่ในค่าน้ำมันทุกลิตรไปแล้วรวม 34,000 ล้านบาท
รัฐมนตรีควรตรวจสอบและสอบถามโรงกลั่นว่าน้ำมันที่ประชาชนคนไทยจ่ายเงินสำรองให้ในราคาหน้าโรงกลั่นมาตั้งแต่ปี 2561 - 2569 นั้น น้ำมันสำรองอยู่ไหน ควรเอามาให้ประชาชนใช้ในยามนี้ โดยไม่ต้องใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยได้เลยไหม ?! !
รัฐมนตรีเอกนัฏจึงสมควรประกาศลดราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มที่มีการขึ้นราคาไปก่อนหน้านั้นลงทั้งหมดทันที เพื่อลดภาระให้ประชาชน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยท่านรัฐมนตรีไม่ต้องอ้างว่ากองทุนน้ำมันยังติดลบอยู่ จึงไม่สามารถลดราคาขายปลีกหน้าปั๊ม
แต่ท่านรัฐมนตรีควรตรวจสอบการชดเชยจากกองทุนน้ำมันที่ผิดพลาด เพราะชดเชยบนราคาน้ำมันที่เต็มปรี่ไปด้วยลาภลอยจากค่าการกลั่นถึงลิตรละ 16.40 บาทต่อลิตร จากปกติที่ค่าการกลั่นไม่ควรเกิน 2-2.50 บาทต่อลิตร ทำให้ประชาชนต้องเสียเงิน 2เด้ง จึงเป็นหน้าที่ที่ท่านรัฐมนตรี ต้องตรวจสอบและเอาเงินคืนกองทุนน้ำมันด้วย