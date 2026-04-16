ลุ้น! ศาลฎีกามีคำสั่งคดี 44 สส. วันประชุมใหญ่ปชน. "วาโย" เผย ยื่น 2 คำร้องสู้ ชี้ เอกสารป.ป.ช.Copy Paste

ลุ้น! ศาลฎีกามีคำสั่งคดี วันประชุมใหญ่พรรคส้ม "หมอเก่ง" มั่นใจข้อมูลแน่น ยื่น 2 คำร้องสู้คดี 44 สส. ปมจริยธรรมร้ายแรง ชี้ ป.ป.ช. จัดชุดเอกสารแบบ Copy Paste
วันนี้ (16เม.ย.) นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กับ 44 สส. พรรคก้าวไกล ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ว่า เตรียมตัวเหมือนเดิม เพราะตนคิดว่าเราเตรียมตัวไปค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทั้ง 2 คำร้องที่เรายื่นไป ทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ผู้คัดค้านได้ปฏิบัติหน้าที่ สส.ต่อไป
ส่วนอย่างที่สองคือขอให้ศาลไม่ประทับรับฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งเหตุผลอะไรต่างๆ ประกอบคำร้อง เราก็ทำไปค่อนข้างชัดเจนแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าศาลจะใช้ดุลพินิจประกอบการพิจารณาอย่างไร เท่าที่ทราบมา ศาลฎีกาท่านจะประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็อาจจะมีคำสั่งได้เลย ในช่วงสายๆ หรือว่าอาจจะไปรอสั่งช่วงบ่ายก็ได้
เมื่อถามว่าในวันนั้น 10 สส. อดีตพรรคก้าวไกลจะมีการรวมตัวกันหรือไม่ นพ.วาโย กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน เพราะวันที่ 24 เม.ย. เราน่าจะอยู่ที่ประชุมพรรคอยู่แล้ว ถ้าไม่ติดขัดอะไรน่าจะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างด้วย ไม่ว่าจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเองก็ตาม
“แต่ว่ายังไม่ได้คุยกันนะ เดี๋ยวขออนุญาตคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง แต่ว่าตอนนั้น เราประชุมใหญ่พรรคกันอยู่แล้วนะครับ วันที่ 24-26 เม.ย. ” นพ.วาโย กล่าว
นพ.วาโย ระบุว่า เรายื่นคัดค้านไปแล้ว ทาง ป.ป.ช. ไปยื่นเมื่อวันที่ 9 เม.ย. เวลา 10.00 น.ใช่ ทางฝั่งตนก็ไปยื่นคำคัดค้านเวลาประมาณ 13.00 น. ซึ่งถ้าวันที่ 24 เม.ย. ผลออกมาเป็นลบก็คือศาลมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้อง ไม่ว่าจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ การต่อสู้ในคำคัดค้านหลักก็จะยื่นหลังจากนั้น ตามกรอบระยะเวลาที่ศาลจะกำหนด
“จากที่ตรวจสอบมาเบื้องต้น ที่เขาจัดกลุ่มเราเป็น 4 กลุ่มนะครับ ก็มีเพื่อนสมาชิก ผู้คัดค้าน ผู้ถูกร้องที่เข้าไปรับมาแล้วนะครับ ก็ 4 ท่าน ก็ตามกลุ่มเลย กลุ่มหนึ่งไปคนหนึ่ง กลุ่มสองไปคนหนึ่ง กลุ่มสามไปคนหนึ่ง กลุ่มสี่ไปคนหนึ่ง เมื่อเอาเอกสารทั้งหมดมาพูดคุย อ่านๆ ดูนะครับ ในช่วงสงกรานต์ เราก็เห็นกันแล้วว่าเอกสารทั้งหมด รวมถึงเอกสารท้ายคำร้องมันก็เป็นชุดเดียวกัน ก็เป็นอย่างที่เราคาดหมายเอาไว้ คือทาง ป.ป.ช. ก็แค่ซีร็อกซ์มา เพราะว่ามันก็เป็น Copy Paste ทั้งหมดทุกคน ไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตาม” นพ.วาโย กล่าว