“พล.ท.อุดุลย์” ผนึกทีมโฆษกทุกเหล่าทัพ ชู One Voice ยกระดับสื่อสารความมั่นคง รับมือข่าวปลอม

“พล.ท.อุดุลย์” ผนึกโฆษกทุกเหล่าทัพ ขับเคลื่อนสื่อสารความมั่นคงแบบ “One Voice” ย้ำเอกภาพข้อมูลสู่ประชาชน เดินหน้ารับมือข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน และภัยคุกคามในสนามข้อมูลข่าวสารยุคใหม่
วันนี้( 16 เม.ย. 2569 ) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม ร่วมกับทีมโฆษกจากทุกเหล่าทัพ ณ ห้องหลักเมือง 1 ศาลาว่าการกลาโหม โดยย้ำแนวคิด “One Voice Message” เพื่อสร้างเอกภาพการสื่อสาร และผลักดันข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และน่าเชื่อถือ
การประชุมครั้งนี้มุ่งยกระดับการสื่อสารด้านความมั่นคงของประเทศให้สอดรับกับบริบทภัยคุกคามยุคใหม่ โดยเฉพาะในสนามข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้ของประชาชนและต่อความมั่นคงของชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นว่า การสื่อสารของทุกหน่วยต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างพลังของความเป็นเอกภาพ หรือ Unity of Effort และทำให้ข้อเท็จจริงเข้าถึงสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โฆษกของแต่ละเหล่าทัพได้นำเสนอบทเรียนและประสบการณ์ในการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ของสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการพัฒนางานสื่อสารในมิติความมั่นคง เพื่อนำไปสู่การยกระดับการสื่อสารของกระทรวงกลาโหมให้มีทิศทางเดียวกัน ภายใต้เป้าหมายร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ของสาธารณชน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
พลโท อดุลย์ ยังได้กำหนดแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนงานสื่อสาร ได้แก่ การบูรณาการการสื่อสารเชิงรุกในทุกระดับ การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง การกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านการสื่อสารให้ชัดเจน รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน และการสร้างข่าวลือผ่านเทคโนโลยี AI และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวย้ำว่า “การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือด้านความมั่นคงของชาติ” และทีมโฆษกของเหล่าทัพถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงกองทัพกับประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุดของการสื่อสาร โดยทุกหน่วยต้องสามารถตอบโจทย์ข้อสงสัยและสิ่งที่ประชาชนต้องการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น และทันต่อสถานการณ์
พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วย “Plug in” การสื่อสารในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อให้การสื่อสารของกระทรวงกลาโหมมีพลัง เป็นเอกภาพ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างทันท่วงที