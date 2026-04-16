สคทช. เดินหน้า โครงการประชาสัมพันธ์ One Map มุ่งสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อคืนสิทธิที่ดินทำกินที่ชัดเจน และยกระดับการจัดการที่ดินของรัฐสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ขยายผลความสำเร็จเชิงนโยบายสู่การสร้างความรับรู้ในระดับภาคประชาชน ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ One Map อย่างเข้าถึงและเข้าใจง่าย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการขจัดความเลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ โดยการสื่อสารข้อมูลผ่านทุกช่องทางดิจิทัลในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการรายงานความคืบหน้าของโครงการ แต่คือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการเปิดเผยข้อมูลรัฐอย่างโปร่งใส เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสิทธิครอบครองที่ดินอย่างถูกต้อง มั่นคง และสามารถนำความชัดเจนของแนวเขตไปเป็นรากฐานในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวได้อย่างแท้จริง
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ชุดนี้ สคทช. ได้รวบรวมเนื้อหาความสำเร็จและความคืบหน้าในการดำเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การถ่ายทอดโมเดลความสำเร็จในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ การนำร่อง การปรับเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ
ให้สอดคล้องกับรายละเอียดข้อเท็จจริงพื้นพื้นที่ (Fine - Tuned Mapping) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนปฏิบัติการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาพื้นทับซ้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการเรียบเรียงให้ชัดเจน ลดทอนความซับซ้อนทางเทคนิค เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการคืนสิทธิครอบครองที่ดินที่ถูกต้อง การปลดล็อกโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านความชัดเจนของแนวเขตที่ดิน “หนึ่งพื้นที่ หนึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ One Land, One Law”
นอกจากนี้ สคทช. ยังมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เครื่องมือดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชัน “One Map Thai” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว การสื่อสารเชิงรุกในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการให้ข้อมูล แต่เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังและบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงจากฐานราก
สคทช. ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ One Map เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความผาสุกและคืนรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดิน
โดยนอกจากการยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช. อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 20 กรุงเทพมหานคร การส่งทางไปรษณีย์ถึงศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดินการติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02 265 5445 และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ epetitions@onlb.go.th แล้ว ปัจจุบัน สคทช. ได้พัฒนาระบบการให้บริการสู่รูปแบบดิจิทัลผ่านศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดินออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://epetitions.onlb.go.th ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามการดำเนินงาน (Tracking) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาด้วยตนเอง มุ่งหวังเป็นที่พึ่งพาที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เส้นแนวเขตที่ชัดเจนในวันนี้ เป็นหลักประกันแห่งความสุขและความมั่นคงที่จะถูกส่งต่อให้ลูกหลานไทยได้อย่างยั่งยืนตลอดไป