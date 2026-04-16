ได้ฤกษ์! ขอความเห็นคน มท. ปล่อยผี! "ร้านค้าปลีก-ซูเปอร์ฯ-สะดวกซื้อ" ใกล้สถานศึกษาหมื่น ตร.ม.ขึ้นไป ขายเหล้า/เบียร์ได้เต็มที่

สธ. ได้ฤกษ์! ขอความเห็นคนมหาดไทย หน่วยงานปฏิบัติ ผู้บังคับใช้กฎหมายตาม"ร่างแนวทางการกําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จ่อปล่อยผี! "ร้านค้าปลีก-ซูเปอร์มาร์เก็ต-ร้านสะดวกซื้อ" ในอาคารพาณิชย์ใกล้เคียงสถานศึกษา พื้นที่ 1 หมื่น ตร.ม.ขึ้นไป สามารถขายได้เต็มที่ พ่วงขายต่อ จนกว่าใบอนุญาตฯจะสิ้นอายุ
วันนี้ (16 เม.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเวียนมายังปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกำกับ
ให้ความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวทางการกําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา พ.ศ. ....
เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง มาพิจารณาประกอบการจัดทําสรุป รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ระหว่าง วันที่ 3 เม.ย. ถึง 6 พ.ค.2569
โดยหลักการหรือประเด็นสําคัญของร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขปรับปรุงในสาระสําคัญ เป็นการการกําหนดข้อยกเว้น ให้ "ร้านค้าปลีก" หรือ "ซูเปอร์มาร์เก็ต" ที่เปิดให้บริการภายในอาคารสําหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม
"ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกัน หรือหลายหลัง ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียง สถานศึกษาได้"
ทั้งนี้ การกําหนดให้สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ตามมติ ครม. (11 ก.พ.2568) ให้ยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตขายสุราจะสิ้นอายุ หรือจนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ซึ่งประเด็นคําถามที่รับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย
1. เห็นด้วยหรือไม่ กับการกําหนดข้อยกเว้นให้ "ร้านค้าปลีก" หรือ "ซูเปอร์มาร์เก็ต" ที่เปิดให้บริการ ดังกล่าวฯ สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานที่หรือ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
2. เห็นด้วยหรือไม่ กับการกําหนดให้สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ตามมติ ครม. (11 ก.พ.2568) ให้ยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตขายสุราจะสิ้นอายุ หรือจนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต.