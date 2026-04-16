4 สส.ประชาชาติ ร่วมทานข้าวนายกฯพรุ่งนี้ ส่งข้อมูลยิง "กมลศักดิ์" เชื่อไม่กระทบสัมพันธ์รบ. ปัดตอบคนใต้จี้ปลดมทภ.4

“ซูการ์โน" เผย 4 สส.ประชาชาติ ร่วมวงทานข้าวเที่ยง กับ "นายกฯ" พรุ่งนี้ พร้อมยื่นข้อมูลยิง "กมลศักดิ์" ถึงมือนายกฯ เชื่อไม่กระทบสัมพันธ์ภาพ ภท.-ร่วมรัฐบาล หาก รัฐบาล ไม่เร่งรัดคดี ปัดตอบกรณีชาวใต้ จี้ ปลด “มทภ.4” บอกเป็นอำนาจนายกฯ
วันนี้ (16เม.ย.) นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการ พรรคประชาชาติ กล่าวถึงการลงพื้นที่ จ.นราธิวาสและ จ.ยะลา ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในวันพรุ่งนี้ (17 เม.ย.) ว่า ตามกำหนดการนายกฯ จะประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นราธิวาสก่อน จากนั้นช่วงเที่ยง จะเดินทางมาที่บ้านพักของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อรับประทานอาหารร่วมกับ นายวันมูหะมัดนอร์ และ สส.เขตของพรรคประชาชาติ รวม 4 คน ยกเว้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ซึ่งในระหว่างนั้นนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคดีที่ถูกคนร้ายลอบยิงที่บ้านพัก เมื่อ 20 มี.ค. นอกจากนั้นแล้วทราบว่าจะมีตัวแทนสมาคมสมาพันธ์ โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ปอเนาะ ตาดีกา จะยื่นแถลงการณ์ต่อนายกฯ กรณีของพล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่4 ด้วย
เมื่อถามว่าขณะนี้ประเด็นลอบยิงถูกขยายผลไปเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้นำ ผู้สอนศาสนา กับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ มีข้อกังวลใดหรือไม่ นายซูการ์โน กล่าวว่า มีความเป็นห่วง เพราะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่อ่อนไหวง่าย ทั้งนี้ที่ผ่านมามีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยหลักเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา และสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่พอเจอเหตุการณ์ลอบยิงนายกมลศักดิ์ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แย่ลง เพราะคนร้ายที่ก่อเหตุล้วนเป็นคนในวงการทหาร อีกทั้งตอนเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่กลับไม่ดำเนินการแบบทันทีทันใด จนตำรวจเข้าไปสอบสวน สืบสวน และพิสูจน์จนเจอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทหาร
“เมื่อคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ปลอดภัย ประชาชนในพื้นที่กังวลความปลอดภัยของตนเอง และเมื่อแม่ทัพภาคที่4 สะกิดประเด็นของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โรงเรียนปอเนาอะ-ตาดีกา ที่ไปรับข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงว่าเป็นสถานที่บ่มเพาะคนให้อยู่ฝั่งตรงข้าม และใช้ปฏิบัติการไอโอโจมตีสื่อมวลชน โจมตีนักการเมือง ทำให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่ ประชาชนเริ่มแบ่งเป็นสองพวก” นายซูการ์โน กล่าว
เมื่อถามว่าขณะนี้ในพื้นที่ประชาชนสนิทใจกับหน่วยความมั่นคงหรือไม่ เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ฝ่ายความมั่นคงต้องทำความจริงให้ปรากฎ เพราะคดีของนายกมลศักดิ์ มีหลักฐานว่าเป็นยานพาหนะของกอ.รมน. และคนยิงเป็นอดีตทหารเรือ คนให้ยืมรถมียศเป็นทหาร ที่ผ่านการฝึกฝนจากหน่วยรบพิเศษ ที่สามารถฆ่าตัวแทนประชาชนได้ ส่วนที่โบ้ยเรื่องให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ปอเนาะ ตาดีกา ถือว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นการแก้ไขเรื่องนี้ต้องแก้ที่เนื้อร้ายในองค์กรของท่าน
เมื่อถามถึงข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่สี่ นายซูการ์โน กล่าวว่า ตนไม่ขอแสดงความเห็น เพราะอยู่ที่นายกฯ จะพิจารณา อย่างไรก็ดีตามกฎหมาย ศ.อบต. นั้นสามารถโยกย้ายได้หากไม่สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ
เมื่อถามว่ามองว่าหากนายกฯ ไม่ดำเนินการใดๆ ต่อเรื่องนี้จะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและส่งผลให้การคลี่คลายความขัดแย้งทำได้ยากหรือไม่ นายซูการ์โน กล่าวโดยเชื่อว่ายาก ดังนั้นนายกฯต้องหาใครเป็นตัวกลางที่เข้าได้กับทุกฝ่าย ทั้งนี้แม่ทัพคนเก่าที่เคยอยู่ไม่มีปัญหาอะไร ไม่เคยดูถูกสถาบันปอเนาะ ไม่เคยดูถูกคนในพื้นที่ หากคนระดับที่ดูแลความมั่นคงมองสถานบันสอนศาสนาว่าเป็นนสถานที่บ่มเพาะศัตรู ตนขอถามว่าเอาอะไรมาคิด ขอให้กลับไปเรียนรู้ใหม่ อย่าฟังจากตำรา
เมื่อถามถึงกรณีที่นายกฯ ตั้งนายวันมูหะมัดนอร์ เป็นประธานที่ปรึกษานายกฯ ที่ดูแลความสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จะทำให้คลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ นายซูการ์โน กล่าวว่า นายวันมูหะมัดนอ์มีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน แต่ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาหลายปี ไม่ใช่คนที่เป็นรัฐมนตรรีแล้วจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง แม้รัฐบาลจะทุ่มงบ 5 แสนล้านบาทเพื่อแก้ปัญหา แต่ยังไม่เกิดสันติภาพที่แท้จริง ยังมีเหตุลอบยิง ลอบฆ่า ประชาชน ทหาร ตำรวจและอาสาในพื้นที่และสถานการณ์จะยิ่งถี่มากขึ้นในช่วงที่ใกล้กับการทำงบประมาณประจำปี
เมื่อถามว่าจากกรณีของนายกมลศักดิ์ มองว่าจะทำให้กระทบสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ หากนายกฯไม่เร่งรัด เลขาธิการพรรรคประชาชาติ กล่าวว่า ไม่มี เพราะการทำงานฐานะรัฐบาล เป็นผลดีต่อการทำงานที่ประสานกัน สามารถติดตาม และส่งข้อมูลถึงมือนายกฯ ได้ และเป็นประโยชน์ต่อการติดตามคดีและปัญหาในพื้นที่ ดังนั้นจึงเชื่อว่าไม่มีปัญหาต่อการทำงานร่วมกัน