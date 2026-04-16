“กรวีร์” เผย แบ่งโควตา ปธ.กมธ.ไม่เกินเดือนนี้ ภท.กวาด 14 ไม่หวั่นฝ่ายค้านกระทู้สดสัปดาห์หน้า จัด รมต.มาตอบ

สส.ภท. เผย เตรียมจัดสรรโควตา ปธ.กมธ. ไม่เกินสิ้นเดือน เม.ย. ภท. ได้ 14 เก้าอี้ พร้อมบอกไม่หวั่น “ฝ่ายค้าน” ประเดิมตั้งกระทู้สดสัปดาห์หน้า ตรวจสอบรัฐบาล เตรียมประสาน-ล็อกคิว “รมต.” ให้มาตอบ
วันนี้ (16 เม.ย.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงพิจารณาจัดสรรโควตากรรมาธิการ (กมธ.) สามัญให้กับพรรคการเมืองในสภา ว่า คาดว่า ภายในสิ้นเดือน เม.ย. นี้ จะได้หารือร่วมกัน โดยการจัดสรรดังกล่าวต้องเป็นไปตามสัดส่วนของ สส.ที่แต่ละพรรคการเมืองมี ทั้งนี้ หากพิจารณาตามสูตรการคำนวณ เบื้องต้น พรรคภูมิใจไทย จะได้โควตาประธาน กมธ. ประมาณ 14 คณะ ขณะที่พรรคอื่นๆ จะลดหลั่นตามสัดส่วน สส. เช่น พรรคประชาชน ได้ 9 กมธ. พรรคเพื่อไทย 5 กมธ. พรรคประชาธิปัตย์ 2 คณะ เป็นต้น ขณะที่พรรคเล็ก 1 เสียง ที่สนับสนุนขั้วรัฐบาลจะได้โควตาประธานกมธ.ด้วยหรือไม่นั้น ต้องหารือกันอีกครั้ง
“ส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้หารือร่วมกันว่าจะเลือก กมธ.คณะใด และจะเสนอชื่อบุคคลใดเป็นประธาน กมธ. เบื้องต้นเชื่อว่าการพิจารณาให้ใครเป็นประธาน กมธ. นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตัวบุคคลมากกว่าโควตา” นายกรวีร์ กล่าว
เมื่อถามถึงการประชุมสภาสัปดาห์หน้าที่จะมีการตั้งกระทู้ถามสดครั้งแรก ซึ่งฝ่ายค้านเตรียมตั้งคำถามตรวจสอบรัฐบาล นายกรวีร์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ทั้งนี้ ตนได้แบ่งงานในทีมประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลแล้วให้ประสานกับฝ่ายค้าน ว่า การยื่นกระท้ถามสดนั้นขอรู้ก่อนได้หรือไม่ ในช่วงเย็นของวันจันทร์ ว่า จะถามรัฐมนตรีคนไหน เพื่อให้ในวันอังคารสามารถแจ้งและล็อกคิวรัฐมนตรีไว้ให้มาตอบกระทู้ต่อสภาที่จะมีขึ้นทุกๆ วันพฤหัสบดี
“ฝ่ายค้านอยากให้รัฐมนตรีมาตอบ อยากเห็นรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับรัฐสภา ถ้าสามารถรู้และแจ้งล่วงหน้า สามารถล็อกคิวได้ จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยฝ่ายค้านได้ติดตามตรวจสอบ และรัฐบาลสามารถเตรียมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มาตอบคำถามขอฝ่ายค้านได้” นายกรวีร์ กล่าว
เมื่อถามว่า การทำงานในสภาที่ผ่านมา ฝ่ายค้านมองว่ารัฐมนนตรีเลี่ยงมาตอบหรือชี้แจงกับสภา นายกรวีร์ กล่าวว่า หากดูจากการแถลงนโยบายรัฐบาลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีที่ถูกตั้งคำถามหนักๆ หลายคน ได้เข้ามาตอบกับสภาหลายคน ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้น ขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้เริ่มทำงาน ดังนั้น ตามกลไกของสภา หากเรื่องใดที่จำเป็นหรือเร่งด่วนสามารถตั้งหรือเสนอญัตติเข้ามาได้ เหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ และการป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วม
“รัฐบาลไม่ได้กลัวการถูกตั้งคำถาม หรือลากขึ้นเขียง พร้อมมาตอบ ฐานะที่ผมเป็นผู้ประสานงานทุกครั้งที่มีญัตติ และประเด็นพร้อมจะประสานให้ และหากได้ให้มีการเตรียมตัว รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพร้อมมาฟังและมาตอบ” นายกรวีร์ กล่าว