“วราวุธ” จับมือ “ศุภจี” วางแผนรับวิกฤตพลาสติกโลก แนะใช้ “กระติกน้ำ” ลดค่าครองชีพ-เพิ่มประสิทธิภาพดื่มน้ำ

รมว.อก. จับมือ รมว.พณ. วางแผนรับมือวิกฤตพลาสติกโลก หวั่นผลกระทบสงครามตะวันออกกลางดันราคาบรรจุภัณฑ์พุ่ง แนะใช้ “กระติกน้ำส่วนตัว” เป็นทางเลือกช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริโภคน้ำ
วันนี้ (16 เม.ย.) ที่ทำเนียบฯ เมื่อเวลา 14.15 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันนี้ขอบคุณ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งวันนี้เป็นการหารืออย่างไม่ทางการเกี่ยวกับแนวทางที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนเรื่องผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก เพราะจากนี้ไปเราคาดเดาไม่ได้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้น จะพัฒนาไปในทิศทางขึ้นหรือในทิศทางลง ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัย รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใย วันนี้จึงได้มาหารือกันก่อนว่าจะมีทางเลือกอย่างไรให้กับผู้บริโภคและพี่น้องประชาชน เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระ หากในอนาคตเม็ดพลาสติกมีปัญหาหรือหายากขึ้นหรือมีราคาที่แพงขึ้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องเฝ้าระวังเม็ดพลาสติกจะหมดไปอย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ยังมีอยู่ แต่เราตอบไม่ได้ว่าคนใหญ่คนโตที่มีเรื่องกันนั้น เจรจากันแล้วจบหรือไม่ และเจรจาแล้วได้ผลไปในทิศทางที่ดีหรืออย่างไร ฉะนั้น เราไม่รู้ว่าจากนี้ไปซัปพลายของเม็ดพลาสติกที่เป็นตัวแถมมาจากการกลั่นน้ำมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร แต่จริงๆ แล้วอย่างที่ตนเคยกล่าวอ้างจากที่รองนายกรัฐมตรีพูดถึงประเทศไทยของเรามีวัตถุดิบพอสมควร เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อย
เมื่อถามว่า เบื้องต้นหาแหล่งพลาสติกอย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ต้องเข้าใจว่าแม้จะหาแหล่งทดแทนอื่นได้ก็จะต้องแลกมาในราคาที่แพงขึ้นวันนี้หลายคนเขียนเข้ามาในเฟสเหมือนกัน จะให้ใช้กระติกน้ำก็ไปเพิ่มภาระให้กับประชาชนอีกหรืออย่างไร
ตรงนี้ต้องเรียนว่าเราไม่ได้บังคับ แต่ท่ามกลางสถานการณ์ หากพัฒนาไปถึงจุดที่ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์มีราคาแพงขึ้นและทำให้ราคาต่างๆ เพิ่มขึ้นในราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นเรากำลังบอกว่าจริงๆ แล้ววันนี้เรามีทางเลือกอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อน แต่เป็นทางเลือก อย่างเช่น กระติกน้ำก็จะเบาภาระด้านอื่นได้ แต่แน่นอนสิ่งที่ตามมาอาจจะถามพกกระติกน้ำแล้วจะไปเติมน้ำที่ไหน ตนก็ยอมรับตรงๆ ขอย้ำว่า เบื้องต้นหลายคนรวมถึงตนเองในบางที่เราต้องเปิดขวดน้ำเทน้ำใส่ในกระติก บางคนกินน้ำจากขวดเหลือแล้วตั้งทิ้ง แต่สิ่งที่จะแก้ไขได้คือทุกวันนี้ ตนเชื่อในหลายๆ สถานที่หรือแม้แต่ในรัฐสภาขวดน้ำต่างๆ หลายคนกินแล้วก็จะเกิดปัญหากินไม่หมด และวางเอาไว้ และเปิดขวดใหม่ ก็ทำให้มีปริมาณน้ำที่ทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์มากมาย หากใช้กระติกน้ำเบื้องต้นจะทำให้การบริโภคน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้กระติกน้ำส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในสถานที่ต่างๆ ในประเทศอย่างญี่ปุ่นจะมีจุดเติมน้ำสาธารณะ ฉะนั้น มันจะค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป แต่ถ้าเราไม่เริ่มก็จะไม่เริ่มกันเสียที