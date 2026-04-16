“ท็อป” งงตื่นเต้นกันจัง! รับไขก๊อก สส.บัญชีรายชื่อ หลังจบภารกิจแถลงนโยบาย ขอทุ่มเทงาน รมว.อก.

ทำไมตื่นเต้นกันจัง! “วราวุธ” เผย ยื่นลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ภท.แล้ว! หลังจบภารกิจแถลงนโยบายรัฐบาล ขอทุ่มเทงาน รมว.อก. เต็มสูบ
วันนี้ (16 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14:15 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย มีนโยบายให้รัฐมนตรีลาออกจากการเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ว่า “ผมได้ลาออกไปเมื่อเช้านี้แล้ว เพราะดูจากสถานการณ์เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จ ถือว่าครบถ้วนกระบวนความ จะได้ทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อเช้าได้ยื่นหนังสือลาออก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็สงสัยว่าทำไมตื่นเต้นกันจัง”