"รัชดา" สวน "มาร์ค" หน.เก่า ไม่รู้รบ.ทำอีกหลายเรื่องทั้งพ.ร.บ.โอนงบฯ-แก้เงินเฟ้อ ป้อง "ศุภจี" คุมครอบคลุมกว่าเกษตร

โฆษกรัฐบาล มอง หน.เก่าปราถนาดี แต่เชื่อไม่รู้รัฐบาลทำอีกหลายเรื่อง พ.ร.บ.โอนงบฯ รอครม.พิจารณางบ 70 ก่อน เร่งให้ทัน 1 ต.ค. แก้เงินเฟ้อทุ่มไปแล้ว 2 พันล. ย้อนไม่ชอบคนละครึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความเห็น ป้อง "ศุภจี" คุมครอบคลุมกว่าเกษตร
วันนี้ (16เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน กรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล โดยกล่าวว่า เข้าใจในความปราถนาดี แต่เชื่อว่า มีหลายเรื่องที่นายอภิสิทธิ์ยังไม่ทราบว่ารัฐบาลกำลังทำอยู่ หรือได้ทำไปแล้ว และอีกมากที่กำลังต่อคิวเข้าครม.พิจารณา
ยกตัวอย่าง เช่น ที่นายอภิสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลควรเร่งผลักดัน พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อดึงงบจากโครงการที่มีความจำเป็นน้อยมาจัดระบบช่วยเหลือประชาชน นางสาวรัชดาอธิบายว่า ฟังผิวเผินอาจเหมือนทำได้ทันที แต่ในทางกระบวนการงบประมาณ มีความจำเป็นที่จะต้องให้ครม.พิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปี 2570 เสียก่อน จึงจะนำเรื่องการโอนงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของครม.ได้ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ อีกทั้งยังตั้งเป้าให้สามารถใช้งบประมาณใหม่ได้ทัน 1 ต.ค.
เรื่องแก้ปัญหาเงินเฟ้อจากต้นทุน จากนี้รัฐบาลจะทยอยออกมาตรการออกมา ขอให้ติดตาม อย่างวันนี้ ก็เริ่มแล้วผลจากการประชุม ครม.ครั้งที่1 ในเรื่องของการเข้าพยุงภาคการขนส่งสาธารณะและรถบันทุกขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน ในเบื้องต้นใช้งบกลาง สองพันกว่าล้านบาท ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนวันนี้วันแรก ดูแลทั้งรถมินิบัส แท๊กซี่ ไรเดอร์ รถบรรทุก เป็นต้น
ในภาพรวม เรามีมาตรการเฉพาะหน้า เฉพาะกลุ่ม และระยะยาว แต่หากนายอภิสิทธิ์จะไม่ชอบ โครงการคนละครึ่ง ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็น
ต่อประเด็นการแบ่งงานแก่รองนายกรัฐมนตรีศุภจี ที่ไม่ได้คุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่นายกฯอนุทินพูดไว้ตอนหาเสียง นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายกฯได้มอบหมายให้นางศุภจีรับผิดชอบกลุ่มภารกิจส่งเสริมการค้า พาณิชยกรรม สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยกลุ่มภารกิจนี้รับผิดชอบการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าและพาณิชยกรรม ส่งเสริมSME พัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก็เป็นไปตามที่เคยพูดไว้ทุกอย่าง และมีนัยมากกว่าการคุมงานหนึ่งกระทรวงแต่เป็นเรื่องของคลัสเตอร์ที่งานกระทรวงเชื่อมโยงกัน ตนจึงขอแจ้งมติครม. ให้ทราบ ณ ตรงนี้ และคิดว่าเรื่องนี้ควรจบได้แล้ว มาโฟกัสที่การทำงานดีกว่า
“อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่เห็นพ้อง และขอขอบคุณในความหวังดีของทุกฝ่าย รัฐบาลจะเดินหน้าพิจารณามาตรการต่างๆให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนอย่างเต็มที่” โฆษกรัฐบาลกล่าว