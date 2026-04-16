"ศุภจี" ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรับกดดันเจอวิกฤตซ้อน จ่อชงดูค่าครองชีพดันSME-ส่งออก นัดสื่อแจงข้อเท็จจริงปชช.

รมว.พณ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ ตั้งสัจจะอธิษฐานทำงานให้ประเทศ รับกดดันเพราะเจอวิกฤตซ้อน เผยชงครม.ดูแล ค่าครองชีพ-เพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอี-หนุนการส่งออกหลังตึงตัว นัดจับเข้าคุยสื่อส่งข้อมูล ข้อเท็จจริงสู่ประชาชน
วันนี้ (16เม.ย.) เมื่อเวลา 10.25 น. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก่อนจะ ตอบคำถามสื่อ ที่ถามว่าได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบอะไรบ้าง ว่า ไม่ได้ขอพร แต่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้กับประเทศชาติและประชาชน ถ้าทำได้เต็มที่อย่างนั้นแล้ว ก็ขอให้ช่วยอำนวยพร ให้สามารถทำได้ดังสิ่งที่ตั้งอธิษฐานไว้
ส่วนการทำงานรอบนี้มีความกดดันมากกว่ารอบแรกหรือไม่ นางศุภจีกล่าวว่า เป็นธรรมดาเพราะช่วงนี้กำลังเจอกับหลายวิกฤติซ้อนกันมากมาย ดังนั้นต้องตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีการปรับรูปแบบ การทำงาน ตามที่ได้เผยไว้ในช่วงแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา การทำงานแบบคลัสเตอร์บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะสามารถจัดการปัญหาแต่ละเรื่องให้มีประสิทธิภาพ ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาว ไปพร้อมๆกันได้
ผู้สื่อข่าวถาม ว่าสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง นางศุภจี กล่าวว่า มี 2-3 เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่อง การดูแลค่าครองชีพประชาชน สิ่งแรกที่จะดูคือสินค้าควบคุม และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ถ้ามีการขยับตัวของราคา จะไปควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกลไก ที่เป็นธรรมกับประชาชนและผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันจะมีสินค้าราคาพิเศษที่อยู่ภายใต้ร่มของโครงการไทยช่วยไทย ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ ส่งมอบราคาสินค้าประหยัด เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน อีกทางหนึ่ง และขยับเอาเอสเอ็มอี ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ แพลตฟอร์มการขาย ค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศมาเพิ่มศักยภาพธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นการดูแลทั้งค่าครองชีพ และการปรับโครงสร้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยอยู่ได้ อยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
นางศุภจีกล่าวอีกว่าขณะเดียวกันต้องดูแลเรื่องการส่งออก เพราะการส่งออกในขณะนี้ค่อนข้างตึงตัว เพราะในภาคตะวันออกกลาง มีการส่งออกไป 20% ซึ่งขณะนี้มีการชะงักงัน จากการที่ส่งไปยากยิ่งขึ้น ในบางพื้นที่เราต้องหาตลาดเพิ่มเติม และพยายามอย่างยิ่ง ที่จะทำให้คนรายได้ ของประเทศในช่วงวิกฤตแบบนี้ และทำงานในหลายมิติด้วยกัน
" ขอเป็นกำลังใจ และขอให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ถ้าสิ่งไหนที่กระทรวงทำได้ก็ยินดี รับคำชี้แนะ ซึ่งยินดีที่จะทำเพื่อนำประโยชน์สูงสุดมาสู่พี่น้องประชาชน"นางศุภจี กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจากที่นางศุภจีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลและ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ได้เดินมา ที่ห้องสื่อมวลชนหรือรังนกกระจอก 2 และ 3 พร้อม ระบุถึงแนวทางการทำงานร่วมกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ว่าหากมีประเด็นหรืออยากรู้ข้อมูลเรื่องใดให้ประสาน เพื่อชี้แจงข้อมูลและมานั่งพูดคุยกับสื่อมวลชน เพื่อจะได้นำส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและนำเสนอข้อเท็จจริงสู่ประชาชน