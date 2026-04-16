นายกฯนำทีมโฆษกรัฐบาล สักการะองค์นรสิงห์ พร้อมให้รดน้ำขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล

"อนุทิน" นำทีมโฆษกรัฐบาล สักการะองค์นรสิงห์ พร้อมเปิดให้รดน้ำขอพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์
วันนี้ (16เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำนางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย และว่าที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์นรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังทีมโฆษกรัฐบาลมาจากพรรคภูมิใจไทยเข้ารับตำแหน่ง พร้อมกันนี้ ทีมโฆษกรัฐบาลนำพวงมาลัยไหว้ขอพรนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2569 เพื่อความเป็นสิริมงคล