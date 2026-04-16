“ศุภมาส” ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ ลุยถกสคบ.มาตรการดูแลปชช. เร่งสร้างเชื่อมั่นข่าวสารจากภาครัฐ

รมต.สำนักนายกฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ หลังหวนรับตำแหน่งอีกครั้ง ลุยประชุม สคบ. เตรียมมาตรการดูแลประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงน้ำมันแพง พร้อมเร่งสร้างความเชื่อมั่นข่าวสารจากภาครัฐ
วันนี้ (16เม.ย.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมเปิดเผยว่า ได้รับหน้าที่ดูแลกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ซึ่งดูแลด้านการสื่อสารและผู้บริโภค โดยเฉพาะการสื่อสารจากรัฐบาลมายังผู้บริโภค เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคไม่รู้สิทธิของตนเองที่กำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะในสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสื่อสารจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน เชื่อว่าการทำงานเป็นสื่อสาร ไม่ว่าจากรัฐมาประชาชน หรือประชาชนมาจากรัฐ จะเป็นไปด้วยดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ในช่วงที่ประชาชนต้องการข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง จึงขอให้เชื่อมั่นสื่อของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น อสมท. กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีทุกแพลตฟอร์ม หากมีข้อสงสัย หรือไม่รู้ อยากให้ทุกคนดูในสื่อของรัฐได้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์
ขณะที่การดูแลสินค้าในช่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง สินค้าราคาถูกอาจไม่มีคุณภาพนั้น นางสาวศุภมาส กล่าวว่า เรื่องนี้จะมีมาตรการเชิงรุก โดย สคบ.ได้หารือกันหลายครั้งแล้ว และวันนี้ได้เรียกประชุมอีกครั้ง เพื่อออกมาตรการในการทำงานเชิงรุก และเข้าไปปคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเสียเปรียบ ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่รัฐบาลจะให้กับประชาชน ไม่ให้กังวลในเรื่องนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ก็ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก โดยเห็นได้จากนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในแต่ละจุดด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตื่นตัว และตระหนักว่ามีหน้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน แต่ต้องให้ขวัญกำลังใจประชาชนไปด้วยกัน ด้วยการทำให้บ้านเมืองสงบโดยเร็วที่สุด