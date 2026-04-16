ดรามาสังเวียนเดือด เมื่อ "รถถัง" ปะทะ "ONE" นอกสังเวียน ใครจะน็อกใคร !!? ** “นายกฯหนู” ทำท่าอ้าปาก เอามือปิดหู บอก “หูอื้อไม่ได้ยิน” เมื่อถูกถามเรื่อง “ชาดา” แจกเงินผู้สูงอายุ

++ ดรามาสังเวียนเดือด เมื่อ "รถถัง" ปะทะ "ONE" นอกสังเวียน ใครจะน็อกใคร !!?
วงการมวยไทยถึงคราวเดือดไม่แพ้สงครามสาดน้ำสงกรานต์ เมื่อเกิดประเด็นร้อนแรง ระหว่าง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ยอดมวยไทยขวัญใจมหาชน กับ "ONE Championship" องค์กรศิลปะการต่อสู้ยักษ์ใหญ่ระดับโลก
เรื่องราวดรามาเหมือนเริ่มต้นจากความไว้ใจ ที่ทำท่าจะกลับกลายเป็นมหากาพย์การฟ้องร้องข้ามชาติ ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด
จุดพีกของสงครามสาดกระเซ็นเปียกกันฉ่ำ เมื่อมีข่าวว่า "ONE" จะฟ้อง"รถถัง" ฐานละเมิดสัญญา โดยที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตัดพ้อ ตอบโต้ในเวลาต่อมาว่า "ผมเซ็นสัญญาเมื่อ 2022 ขอดูสัญญากว่าจะได้ ก็เดือนพฤศจิกายน ปี 2025 แถมอ่านภาษาอังกฤษ ก็ไม่ออกอีก แถมจะโดนเขาฟ้องอีก เฮ้อ! ชีวิตผม ต้องเจออะไรแบบนี้หรือ ความถูกต้องยังมีจริงอยู่มั้ย แล้วบอกเราพี่น้องกัน"
นี่คือข้อความจากเฟซบุ๊กของ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ที่พยายามย้ำประเด็นให้เห็นถึงช่องโหว่สำคัญในวงการมวยไทย ที่นักกีฬาหลายคนอาจขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และภาษาต่างประเทศ ทำให้ตกเป็นเบี้ยล่าง ในการทำสัญญาระดับสากล
ก่อนจะถึงจุดนี้ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา "รถถัง" ได้ออกมาแฉว่า ถูกปลอมลายเซ็น ในเอกสารกว่า 30 ฉบับ นำไปสู่การที่ "รถถัง" พร้อมทนายความ เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปราม ช่วงวันที่14 เม.ย. ที่ผ่านมา
ทางฝั่ง ONE Championship ออกแถลงการณ์ตอบโต้อย่างดุเดือด โดยประกาศเดินหน้าดำเนินคดีทางกฎหมายกับ "รถถัง" ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่, ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน , และประเทศไทย
ข้อกล่าวหาหลักที่ ONE ระบุ คือ การฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญาหลายครั้ง การให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการแสดงข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทองค์กร
พร้อมทั้งยืนยันว่าที่ผ่านมาได้พยายามทำงานร่วมกับ "รถถัง" ด้วยความสุจริตใจมาโดยตลอด
แต่การฟ้องร้องข้ามชาติครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของ ONE ที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์และภาพลักษณ์ขององค์กร
ที่น่าสนใจของดรามานี้ ในขณะที่ ONE ประกาศฟ้องร้อง รถถัง และยอดมวยไทยก็ตอบโต้ ไม่ตกเป็นเป้านิ่ง อีกด้านชาวเน็ตได้นำคลิปที่ "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE Championship ที่เคยสอน "รถถัง" เตือนสติการใช้ชีวิต กลับมาโพสต์ใหม่ ซึ่งก็แชร์กันผ่านทางโซเชียลมีเดีย จนกลายเป็นไวรัลอีกครั้ง
โดย “ชาตรี” ได้เคยบอก “รถถัง”ว่า..."อย่าลืมวันที่จน อย่าหลงระเริงกับความสำเร็จที่เห็นตรงหน้า เงินล้านหาเมื่อไหร่ก็ได้"
ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นว่า เรื่องที่ชาตรีสอนนักมวยดัง สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและ "ใจ" ของผู้บริหารวัน
แม้ว่า "บอสชาตรี" เป็นเจ้าขององค์กร ที่ฟ้อง “รถถัง” แต่เขายังคงมีความห่วงใยต่อนักมวย และพร้อมจะให้โอกาส โดยยืนยันว่า ถ้า "รถถัง" ยังคงรักษาวินัย ยังไงบอสก็พร้อมจะสนับสนุนให้เป็นนักชกต่อไป
นี่คือ “บอสชาตรี” ผู้ที่เคยมีชีวิตตกต่ำจากการล้มละลายและความยากจนของครอบครับ กลับกลายเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้าน
ต้องไม่ลืมว่า ที่ผ่านมา เขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า นักมวยไทยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และร่ำรวยได้ ผ่านการมอบค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อ และโบนัสหลักล้านบาท ซึ่งสามารถพลิกชีวิตนักสู้หลายคน ให้หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งก็รวมถึง "รถถัง"
งานนี้ทั้ง ONE และ รถถัง ต่างเจ็บตัวทั้งคู่ เพราะผลกระทบ จึงมีคำถามว่า ท่ามกลางมรสุม ดรามา ไฟต์ระหว่าง “รถถัง กับ ทาเครุ เซกาวะ” ยอดมวยชาวญี่ปุ่น ที่มีกำหนดจัดขึ้นในศึก ONE Samurai 1 วันที่ 29 เมษายน 2569 ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะยังไปต่อ หรือพอแค่นี้
ฟังว่า มีรายงานยืนยันว่า ไฟต์นี้จะยังคงเกิดขึ้นตามกำหนดเดิม เนื่องจากถือเป็นการตกลงกันเป็น "กรณีพิเศษนอกสัญญา" ซึ่งทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว
“รถถัง”เองก็ยืนยันว่า กำลังเตรียมตัวอย่างเต็มที่ สำหรับการชกครั้งนี้ เพื่อตอบแทนแฟนคลับที่คอยสนับสนุน
บทสรุปของมหากาพย์ครั้งนี้ จะเป็นอย่างไร!? "รถถัง" จะสามารถหลุดพ้นจากบ่วงสัญญา และเดินหน้าในเส้นทางนักชกอิสระ ได้หรือไม่ หรือ ONE จะสามารถใช้กฎหมายบังคับให้ยอดมวยชาวไทย ต้องชดใช้ค่าเสียหายมหาศาล คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด
แต่ที่แน่ๆ นี่คือบทเรียนราคาแพงสำหรับนักกีฬาทุกคนว่า "ความเชื่อใจ" ไม่อาจใช้แทน "ความเข้าใจ" ในโลกของธุรกิจกีฬาอาชีพได้ และหากมีผู้บริหาร ที่มีหัวใจเหมือน "บอสชาตรี" ก็คือพระคุณที่ควรค่าแก่การขอบคุณหรือไม่ ต้องลองตรองดู
++ “นายกฯหนู” ทำท่าอ้าปาก เอามือปิดหู บอก “หูอื้อไม่ได้ยิน” เมื่อถูกถามเรื่อง “ชาดา” แจกเงินผู้สูงอายุ
ช่วงสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ที่ผ่านมา “ชาดา ไทยเศรษฐ์” สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ได้ไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ที่วัดปางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี ปรากฏว่ามีดรามาในโซเชียลฯ เป็นช่วงที่ “ชาดา” ถือเงินเป็นฟ่อน แจกให้กับบรรดาผู้สูงอายุ
มีเสียงวิพากวิจารณ์ออกมาเป็นสองทาง บ้างก็ชื่นชมว่า... รวยไม่ไหวแล้ว ก็เอามาแจกคนแก่บ้าง... บ้างก็ตั้งคำถามว่า เหมาะสมหรือไม่ ตามกฎหมายแจกได้หรือเปล่า ?
แต่คอมเมนต์ว่า ...รวยไม่ไหวแล้ว!! นี่จะมีเยอะมาก
ถ้าถามว่า ผิดหรือไม่ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีต กกต. บอกว่าไม่ผิดกฎหมาย เพราะพ้นช่วงเลือกตั้งไปแล้ว ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ดรามา ไม่จบแค่นั้นเมื่อ "ไอซ์ รักชนก" สส.บัญชีรายชื่อ “นางแบก” ของพรรคส้ม โผล่เข้ามาแซวว่า... "อยากรวยเหมือนพี่ชาดา"
แต่ที่ทำให้ชาวเนตฮือฮายิ่งกว่า ก็คือ “ชาดา” เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับ “ไอซ์ รักชนก” อย่างรวดเร็ว ว่า... "ต้องมาเป็นแฟนพี่ชาดาครับ เพราะผมยังโสด"
เรียกได้ว่าสส.ฝ่ายค้าน กับฝ่ายรัฐบาล เขาหยอกล้อกันได้แซ่บมาก!!
ในโซเชียลฯ ยังมีคนนำเรื่องนี้ไปต่อยอด จับ “ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” มาประกบกับ “ไอซ์ รักชนก” ว่าเป็น “แม่เลี้ยง-ลูกเลี้ยง” โดยแม่เลี้ยงไอซ์ อายุ 32 ส่วนลูกเลี้ยงซาบีดา อายุ 42
กลายเป็นสีสันทางการเมืองในช่วงวันสงกรานต์
ยังไม่จบ...ที่คึกครื้นมากกว่านี้ ก็ตอนที่มี “นายกฯหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล มาร่วมแจมด้วย
เพราะหลังจาก“นายกฯหนู” เสร็จจากการประชุม Asia Zero Emission Community (AZEC) Plus Online Summit ผ่านระบบประชุมทางไกล ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แต่ก่อนที่จะเริ่มให้สัมภาษณ์ นายกฯหนู “สายมู” ได้ถือโอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย มอบ “องค์นรสิงห์ปราบมาร” ในวาระครบรอบ 66 ปี การสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้กับสื่อมวลชน พร้อมกับแจกคาถาบูชาสิ่งศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
จังหวะนี้ ผู้สื่อข่าว ได้ถามถึงกรณี “ชาดา ไทยเศรษฐ์” แจกเงินผู้สูงอายุ ที่ จ.อุทัยธานี “นายกฯหนู” ก็เล่นมุก เอามือมาปิดหูทั้งสองข้าง ทำท่าอ้าปาก และชี้ไปที่หู ก่อนจะบอกว่า ตอนเด็กๆ แม่ด่า เราก็จะทำแบบนี้ บอกว่า “หูอื้อ” ไม่ได้ยิน
เมื่อมีการเผยแพร่ภาพนี้ออกไปในโซเชียลฯ ก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์มากมาย อาทิ ...
ก่อนเลือกตั้ง กับหลังเลือกตั้ง นี่เปลี่ยนจากหน้ามือ เป็นหลังเท้า...ตอนหาเสียงบอกฟังทุกเรื่อง ...แล้วถ้าเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน จะได้ยินไหมนี่ ...น่าจะไปเล่นตลกว่ะ...ถึงตัวจะโต แต่สมองเขายังเป็นเด็ก ...ถามวัว ตอบควาย ...ขอให้อื้อตลอดไป...
แต่สำหรับ“เทพไท เสนพงศ์” อดีตสส.สายล่อฟ้า ได้ให้คำจำกัดความถึงตัวตนของ นายกฯหนู ว่า... “ขับเครื่องบิน กินอยู่หรู ไม่รู้ไม่ชี้ ขี้ร้องไห้”