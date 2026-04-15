“อนุทิน” ย้ำยังไม่เปิดด่านเขมร ไม่มีพูดคุยทางการทูต หากรื้อฟื้นต้องเริ่มต้นสานสัมพันธ์ใหม่

“นายกฯ อนุทิน” ยันไทยยังไม่เปิดด่านชายแดน จันทบุรี-ตราด บอกไม่มีพูดคุยทางการทูต หากรื้อฟื้นต้องเริ่มต้นสานสัมพันธ์ใหม่
วันนี้ (15 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีกัมพูชาเรียกร้องให้มีการเปิดด่านชายแดน จ.ตราด และ จันทบุรี ว่า ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยอะไรกัน และยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้ รวมถึงยังไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องรายงาน พร้อมย้ำว่า ยังไม่มีการเปิดด่าน และยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิด
หากกัมพูชาจะมีการประสานมาจะต้องผ่านทางการทูตใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ตอนนี้การทูตยังไม่มี เหลือเพียงเจ้าหน้าที่เฝ้าสถานทูต ซึ่งทุกอย่างจะต้องเริ่มเป็นขั้นตอน ก่อนที่จะถึงจุดอื่นใดจะต้องมีการเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ พร้อมย้ำว่า ขณะนี้ ยังไม่มีมีการพูดคุยถึงจุดนั้น