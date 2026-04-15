“ลุงป้อม” ดอดเช็กเรตติ้งสงกรานต์ คนรุ่นใหม่แห่ทักทาย-ถ่ายรูป พร้อมชิมเมนูฮิตตามเทรนด์ Gen Z

“ประวิตร” อินเทรนด์โผล่ One Bangkok เช็กเรตติ้งสงกรานต์ คนรุ่นใหม่แห่ทักทาย ขอถ่ายรูป ไม่ลืมทดลองชิมเมนูฮิตตามเทรนด์ Gen Z
วันนี้ (15 เม.ย.) เวลา 11.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษา พรรคพลังประชารัฐ ติดตามบรรยากาศและใช้เวลาช่วงวันหยุดสงกรานต์ ณ One Bangkok โดยได้ทักทายประชาชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง
การใช้เวลาในวันหยุดครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ที่เข้ามาทักทายและพูดคุยอย่างใกล้ชิด พร้อมขอถ่ายภาพร่วมอย่างต่อเนื่อง สร้างสีสันและรอยยิ้มตลอดการเยี่ยมชมพื้นที่ อีกทั้งยังได้ทดลองชิมร้าน “เกศเตี๋ยว” ก๋วยเตี๋ยวยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ตามคำแนะนำของกลุ่มวัยรุ่นที่พบในพื้นที่
พลเอก ประวิตร กล่าวว่า “รู้สึกประหลาดใจและสนุกที่เห็นเด็กๆ รู้จักและกล้าเข้ามาพูดคุย รวมถึงชวนถ่ายภาพอย่างเป็นกันเอง” พร้อมขอบคุณที่แนะนำร้านอาหารอร่อยให้ได้ลอง โดยระบุว่า นอกจากก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อแล้ว เมนูที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ คือ กากหมู และข้าวกะเพราเนื้อสับไข่ดาว ก่อนตบท้ายด้วยเมนูตามคำแนะนำของ Gen Z ได้แก่ นมตุ๋นและปังปิ้ง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้ทดลองชิมอาหารตามเทรนด์ของคนรุ่นใหม่