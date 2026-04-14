มท.ประเดิมซื้อ “Smart Card” ลอตใหม่ปี 69 เกิน 10 ล้านบัตร วงเงิน 211 ล้าน หลังพบปี 68 เพิ่งซื้อก่อนเลือกตั้งใหญ่ 20 ล้านบัตร

มหาดไทย ยุค มท.หนู 2 จ่อจัดซื้อ บัตร ปชช. “Smart Card” ลอตใหม่ปี 69 มากกว่า 10.8 ล้านบัตร งบกว่า 211 ล้านบาท แต่กำหนดจัดซื้อในราคากลาง 182 ล้านบาท หลังพบปี 68 เพิ่งจัดซื้อ 20 ล้านบัตร เกือบ 400 ล้าน เผย ปีนี้รองรับเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 65,809,011 คน กระจายไปยังหน่วยให้บริการจัดทำบัตรในราชอาณาจักร 1,186 แห่ง หน่วยจัดทำบัตรเคลื่อนที่ “ผู้ป่วยติดเตียง” 156 ชุด นอกราชอาณาจักร 98 แห่งทั่วโลก
วันนี้ (14 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง มท. เผยแพร่ ร่างประกาศและกำหนดราคากลาง โครงการประกวดราคาจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำนวน 10,800,002 บัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดราคากลาง 182,304,000 บาท และวงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 211,474,800 บาท ราคาต่อหน่วยบัตรละ 16.88 บาท เพื่อเสนอ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนาม
รองรับ จำนวนคนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 นับเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย มีประชากร รวม 65,809,011 คน
ร่าง TOR ของโครงการ ระบุตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันมีหน่วยให้บริการจัดทำบัตรฯในราชอาณาจักร 1,186 แห่ง ในสำนักงานทะเบียน/ที่ว่าการอำเภอ/สนง.เขต/สนง.เทศบาล/ศาลาว่าการเมืองพัทยา/จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม
มีหน่วยจัดทำบัตรเคลื่อนที่ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง 156 ชุด ยังมีหน่วยให้บริการจัดทำบัตรนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 98 แห่ง
ทั้งนี้ พบว่า ปีงบประมาณ 2568 ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง มท. ได้จัดซื้อบัตร Smart Card จำนวน 20,067,902 บัตร
กำหนดราคากลางและวงเงินที่ได้รับจัดสรรเท่ากัน เป็นเงิน 392,126,805.08 บาท ราคาต่อหน่วยบัตรละ 19.54 บาท ลงนามโดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้น
พบว่า ในปีงบประมาณ 2567 กรมการปกครอง มีโครงการจัดซื้อ 28,503,426 บัตร วงเงิน 166,505,600 บาท ราคาต่อหน่วยบัตรละ 19.581 บาท
ขณะที่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจัดซื้อบัตร Smart Card ของกรมการปกครอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2566 พบว่า
ปีงบ 2566 จัดซื้อ 8,503,426 บัตร วงเงิน 123,742,290 บาท ปีงบ 2565 จัดซื้อ 4,311,817 บัตร วงเงิน 84,429,688.68 บาท
ปีงบ 2564 จัดซื้อ 10,779,541 บัตร ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงิน 211,074,192.32 บาท ปีงบ 2563 จัดซื้อ 10,779,541 บัตร วงเงิน 211,074,192.32 บาท
ในช่วงรัฐบาล คสช. 5 ปี (2558-2562) พบว่า ปีงบ 2562 จัดซื้อ 10,779,541 บัตร ราคากลาง 211,074,192.32 บาท ปีงบ 2561 จัดซื้อ 10,516,832 ใบ โดยวิธีพิเศษ วงเงิน 411.86 ล้านบาท
ปีงบ 2560 จัดซื้อ 9,236,576 ใบ โดยวิธีพิเศษ วงเงิน 180.86 ล้านบาท และโครงการบัตรเพิ่มเติม (Repeat Order) โดยวิธีพิเศษ วงเงิน 40.91 ล้านบาท
ปีงบ 2559 จัดซื้อ จำนวน 3,264,010 ใบ โดยวิธีพิเศษ วงเงิน 63.91 ล้านบาท ปีงบ 2558 มีการประกวดราคาซื้อบัตรอย่างน้อย 3 ครั้ง จำนวนรวม 12,298,410 ใบ โดยวิธีพิเศษ 2 ครั้ง และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง วงเงิน 172.90 ล้านบาท