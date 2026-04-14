“อ.เชน ยศชนัน” นำทีมเพื่อไทย เล่นน้ำชุ่มฉ่ำสงกรานต์ ถนนสีลม ปชช.-วัยรุ่น LGBTQ ขอถ่ายรูป-ฉีดน้ำคึกคัก

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ที่ถนนสีลม ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร และ สก.เขตบางรัก นายธงธรรม เวชยชัย สส.บัญชีรายชื่อ นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ นายฉัตริน จันทร์หอม นายเอนกชัย เรืองรัตนากร นายสหัสวรรษ วีระมงคลกุล สมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางมาเล่นน้ำ ในเทศกาลสงกรานต์ 2569
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ศ.ดร.ยศชนัน ได้ทักทายแม่ค้าพ่อค้าที่มาตั้งแผงขายของและได้สอบถามถึงการค้าขายในช่วงเทศกาลว่สเป็นอย่างไร จากนั้น ศ.ดร.ยศชนัน ได้ลองทอดลูกชิ้นปลาระเบิด ย่างไส้กรอกอีสาน และเจียวไข่เจียว ซึ่งแม่ค้าได้ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคัก
จากนั้น ศ.ดร.ยศชนัน พร้อมคณะพรรคเพื่อไทย ได้เล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลม ตลอดสองข้างทาง ซึ่งมีประชาชนและวัยรุ่น กลุ่ม LGBTQ เข้ามาทักทาย ถ่ายรูปเซลฟี และฉีดน้ำ ศ.ดร.ยศชนัน กันอย่างคึกคัก