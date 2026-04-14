“ศิริกัญญา” เผย หัวหน้าพรรคคนใหม่ รอความชัดเจนคดี 44 สส.อยู่ระหว่างขอคัดสำเนา คาดใช้เวลากว่าศาลประทับรับฟ้อง

วันนี้ (14 เม.ย.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยว่า การประชุมสามัญพรรคประชาชนจัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนเมษายนตามที่กฎหมายกำหนด ยอมรับว่า มีการปรับในตำแหน่งเลขาธิการพรรค เพราะ นายศรายุทธ ใจหลัก ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคแล้ว จึงจะต้องมีการเลือกใหม่ ส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรค จะรอความชัดเจนจากคดี 44 สส.ว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างไร
ขณะนี้ คดี 44 สส. ทีมกฎหมายอยู่ระหว่างทำเรื่องขอคัดสำเนาเอกสารจากศาล เนื่องจากมีเป็น 1,000 หน้า 1 คน มี 3 ลัง เพื่อจะนำมาศึกษาเขียนสำนวนคัดค้าน และขอทุเลาต่อศาล คาดว่า กระบวนการที่ศาลจะพิจารณาประทับรับฟ้องหรือไม่นั้น จะใช้เวลาระยะหนึ่ง ยกเว้นศาลจะอ่านเอกสารได้เร็ว ก็อาจจะทำให้พิจารณาสั่งประทับรับฟ้องได้เร็ว แต่ดูจากจำนวนเอกสารแล้วคาดว่าไม่น่าจะเร็ว
พร้อมกันนี้ น.ส.ศิริกัญญา ยังได้เปิดเผยถึง ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาชนด้วยว่าจะมีการเปิดตัว ยืนยันขณะนี้มีตัวบุคคลแล้ว พร้อมเปิดเผยคุณสมบัติว่า มีภาวะผู้นำทีม และมีวิสัยทัศน์ฉายภาพว่าจะเห็น กทม. ดีกว่าเดิมได้อย่างไร ให้สอดคล้องกับนโยบาย กทม. ของพรรค เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เสร็จแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นนักการเมืองในพรรค เป็นที่รู้จัก