“เพ็ญภัค”ชี้ ไทยเผชิญโจทย์ใหญ่สังคมสูงวัย-เด็กหลุดระบบ-คนเปราะบาง จี้ รัฐบาลปฏิรูปสวัสดิการทั้งระบบ กระจายอำนาจถึงท้องถิ่น อุดช่องโหว่แก้ปมเหลื่อมล้ำ

วันนี้( 14 เม.ย.)น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านสังคมครั้งใหญ่ ทั้งปัญหาสังคมสูงวัยที่ขยายตัวรวดเร็ว เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา ตลอดจนประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง โดยฝรัฐบาลต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างนโยบายสังคมอย่างจริงจัง
น.ส.เพ็ญภัค กล่าวต่อว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ แต่ระบบดูแลผู้สูงอายุยังไม่พร้อมรองรับ ทั้งด้านสุขภาพ การดูแลระยะยาว และรายได้หลังเกษียณ ดังนั้น รัฐบาลต้องเร่งวางระบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน การดูแลสุขภาพจิต การดูแลแบบประคับประคอง ไปจนถึงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังตกหล่นจากระบบจำนวนมาก ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และครัวเรือนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ซึ่งสะท้อนว่า ระบบฐานข้อมูลภาครัฐยังไม่เชื่อมโยงและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งสร้างระบบข้อมูลกลางที่แม่นยำ โปร่งใส และเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้จริง
น.ส.เพ็ญภัค ระบุต่อว่า ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบยังอยู่ในระดับน่าห่วง และส่งผลโดยตรงต่ออนาคตประเทศ จึงเสนอให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการแก้กฎหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ และพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
“รัฐบาลควรกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนในการร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะ การพัฒนาสังคมที่ดี ไม่ใช่แค่การเยียวยาปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องสร้างระบบที่ทำให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสอย่างเป็นธรรม และไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”