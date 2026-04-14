“ณัฐชา” จี้รัฐเลิก “ตัดเสื้อโหลแจกเงิน” แนะสร้างสวัสดิการที่กินได้จริง เร่งดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคม Super Aged Society

วันนี้ (14 เม.ย.) นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการเชิงประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ตนได้ลงพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์และรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาจากกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐไทยไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ โดยเฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุที่ไม่ได้ขึ้นมา 16 ปีแล้ว ที่ผ่านมา ประเทศเผชิญวิกฤตมากมายแล้วกลุ่มที่ถูกซ้ำเติมที่สุด ก็คือ ผู้สูงอายุ ขณะนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว คาดว่า อีก 1-2 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขั้นสุด หรือ ซูเปอร์เอจ โซไซตี้ ซึ่งหมายถึง 1 ใน 4 ของประชากรไทยเป็นผู้สูงอายุ
แต่การเตรียมความพร้อมรองรับยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยมีผู้สูงอายุ 14 ล้านคน แต่ในกลุ่มนี้ขาดรายได้ถึง 8 ล้าน 7 แสนคน อีก 2 ล้าน 9 แสน คนมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี สะท้อนว่าประชาชนกลุ่มนี้ต้องต่อสู้ด้วยตนเอง และเป็นภาระวัยแรงงานซึ่งขณะนี้ถือว่าขาดแคลน
นายณัฐชา กล่าวต่อว่า ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติการทำงานปีนี้จะเดินหน้าผลักดันสวัสดิการของรัฐเพื่อจัดสรรให้ประชาชน ไม่ใช่เพียงลดแลกแจกแถม หรือให้เงินเป็นครั้งคราว แต่จะต้องมีมาตรการรับมือสังคมผู้สูงอายุเป็นรูปธรรม เช่น ศูนย์ดูแลเดย์แคร์ กรณีที่กลุ่มแรงงานไม่สามารถอยู่ดูแลผู้สูงอายุได้ และผู้สูงอายุจะไปอยู่ที่ไหน ซึ่งอาจจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบรายเดือนหรือเดย์แคร์ แต่ปัจจุบันมีเพียง 12 แห่งทั่วประเทศ แต่ละแห่งรองรับผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 2,000 คน แต่ถ้าเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุ 14 ล้านคน ในตอนนี้ รัฐไม่สามารถดูแลได้ แต่ขณะเดียวกัน มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน ประมาณ 1,000 แห่ง แต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ไม่สอดคล้องกับรายได้ของผู้สูงอายุ และรายได้ของวัยแรงงานที่ดูแลผู้สูงอายุ
“วันนี้เราต้องปักหลักให้มั่นว่า ปัจจุบันเราควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ แต่งบประมาณได้รับเพียงเศษเสี้ยวไม่ถึงแสนล้านบาท นี่คือ สิ่งที่ควรเร่งรัดพิจารณาโดยด่วน ซึ่งในสภาไม่ว่าพรรคการเมืองไหน ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล หากปิดสีเสื้อปิดชื่อพรรค ฟังจากการประชุมสภาสมาชิกทุกพรรคต่างเรียกร้องเงินผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุ ว่าประเทศไทยดูแลดีเท่าที่ควรหรือไม่” นายณัฐชา กล่าว
นายณัฐชา ยังกล่าวถึงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูเป็นหลัก ตนในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เกาะติดสถานการณ์ ที่จะต้องดูแลกลุ่มเปราะบางท่ามกลางวิกฤต ซึ่งจะต้องดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกซ้ำเติม ว่าจะมีมาตรการอย่างไร
“ไม่ใช่การตัดเสื้อโหลแจก 100 บาท เติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วบอกว่าทำแล้ว ไม่ได้ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการการดูแล ซึ่งเป็นผู้เสียภาษีตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ควรได้รับการดูแลอย่างเป็นเกียรติเต็มศักดิ์ศรีมากกว่านี้” นายณัฐชา กล่าว
ทั้งนี้ นายณัฐชา กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้กระทรวง พม. กล้าชน หยิบยกเรื่องนี้มาพูดบนโต๊ะ ครม. เพื่อนำเสนองบประมาณ เพราะปัจจุบันงบประมาณกระทรวง พม.ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ไม่มีงบบริหารจัดการไม่มีงบลงทุนและไม่มีงบจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ พรรคฝ่ายค้านพร้อมสนับสนุนหากโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นในปี 70