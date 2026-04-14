“พรเพิ่ม” เตือน รบ.เร่งหา “ก๊าซธรรมชาติ” เพิ่ม หวั่นหลังสงกรานต์ค่าไฟพุ่ง เชื่อ สหรัฐฯปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยังไปต่อได้ หากจัดการหาสำรอง

วันนี้ (14 เม.ย.) นายพรเพิ่ม ทองศรี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพลังงาน วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดที่สหรัฐอเมริกา ประกาศปิดล้อมเรือที่เข้าออกช่องแคบฮอร์มุซ ว่า เท่าที่ตนทราบจากข่าว ปิดเพื่อที่จะกวาดทุ่นระเบิด เพราะฉะนั้นหลังจากที่กวาดทุ่นระเบิดเสร็จแล้ว สหรัฐฯ อาจจะปิดต่อ แต่ว่าเปิดให้เรือผ่านได้ ไม่ได้ปิดเลย ซึ่งประเทศไทยเองตอนนี้เราต้องหาทางออก ติดต่อขอซื้อพลังงานจากที่อื่น ตนเคยเห็นว่า จะซื้อจากรัสเซีย แต่ว่าพอมาตอนหลังมีการระบุว่า น้ำมันจากรัสเซียนำมากลั่นเมืองไทยไม่ได้ ซึ่งตนยังไม่มีความรู้พอที่จะแสดงความเห็นเรื่องนี้ แต่เห็นว่า เป็นอย่างนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องก๊าซธรรมชาติ ถ้าไม่ได้มา เราจะทำอย่างไร หากล่าช้า ค่าไฟจะต้องขึ้นอย่างเร็วเลย เรื่องก๊าซ ตนเห็นคุยว่าตกลงจะพยายามจะซื้อจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม แต่ก็ไม่เห็นข่าวอะไรเพิ่มมากขึ้นอีก
ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยหลังสงกรานต์ นายพรเพิ่ม กล่าวว่า น้ำมันก็จะยังมีพอ พอพยุงไปจนกว่าที่จะหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ได้เพิ่มเติม แต่ผมก็คิดว่าหวังว่าถ้าเกิดสหรัฐฯ ปิดช่องแคบนี้อยู่ แล้วกวาดทุ่นระเบิดหมด ก็อาจจะเอาเรือส่วนที่เหลือปล่อยออกมาได้ อาจจะคลี่คลายลงได้อีกมาก
นายพรเพิ่ม ย้ำว่า หลังจากรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตนก็อยากเห็นการปัดฝุ่นของที่เรา เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวล เอามาใช้อย่างเต็มที่ และพวกโรงไฟฟ้าขยะ และที่สำคัญ รัฐบาลต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องเอาโรงไฟฟ้า SMR ที่เป็นพลังงานทางเลือกที่มีระบบความปลอดภัยสูง สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้ามา พอเราตัดสินใจ เราก็ไปสั่งซื้อ การสั่งซื้อมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี กว่าจะได้มา เพราะฉะนั้น เราตัดสินใจตอนนี้ แข่งกับคนอื่น