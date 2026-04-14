“ศิริกัญญา” นำ สส.ปชน. รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ อวยพรขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง

สส.พรรคประชาชน นำโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ และ สส.กทม. ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในชื่องานว่า “สวัสดีวันสงกรานต์ สุขใจ ผู้สูงวัยสำราญ” ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มี สส.กทม ได้แก่ น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล สส. กรุงเทพฯ เขต 28 นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ เขต 27 นายณพัฏน์ จิตตภินันท์กัณตา สส.กรุงเทพฯ
โดยในกิจกรรมวันนี้ มีผู้สูงอายุจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านธนบุรี จอมทอง หนองแขม บางแค บางขุนเทียน มาร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก ล้อมวงรำวงวันสงกรานต์ บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น
จากนั้น น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ในวันสงกรานต์ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่กับพวกเราไปนานๆ
ขณะที่ นายกรุณพล อวยพรสงกรานต์ ว่า วันปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดให้สมหวัง มีความสุขมากๆ ตลอดปี ตลอดไป
ทั้งนี้ มีการมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ อาทิ ขนม เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้จำเป็น ให้กับผู้สูงอายุด้วย