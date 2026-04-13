“วราวุธ” เปิดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ปี 2569 พกกระบอกไม้ไผ่สาดน้ำสงกรานต์กับชาวสุพรรณ คึกคัก

วันที่ 13 เม.ย.2569 เมื่อเวลา 15.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ปี 2569 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ตลอดขบวนแห่ระยะทางเกือบ 2 กม. เริ่มจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนถึงสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีประชาชนร่วมสรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ และร่วมชมขบวนแห่รถบุปผชาติมหาสงกรานต์ของส่วนราชการจังหวัด และอำเภอทุกอำเภอ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม โดยนายวราวุธ ได้พกกระบอกน้ำไม้ไผ่ ร่วมเล่นสงกรานต์รดน้ำขอพรพี่น้องชาวสุพรรณบุรี โดยเฉพาะผู้มากประสบการณ์รุ่นนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ที่นั่งอยู่ในบ้าน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีอย่างเป็นกันเองตลอดเส้นทาง จากนั้นในช่วงเย็นเวลา 18.30 น. นายวราวุธ เป็นประธานเปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์ ที่เวทีกลาง ถนนรักท่าระหัด ด้านข้างเทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี