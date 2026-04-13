”บิ๊กเล็ก“ พาครอบครัวเที่ยวภูเก็ต ได้พักผ่อนครั้งแรกในรอบ 12 ปี เผยยังห่วงบ้านเมือง-กองทัพ แม้ไม่มีหน้าที่แต่ยังผูกพัน

”บิ๊กเล็ก“ สวัสดีปีใหม่ไทยจากภูเก็ต ขณะพาลูกๆ และภรรยาไปเที่ยว ได้พักครั้งแรกในรอบ12 ปี แต่ยังห่วงบ้านเมือง ห่วงกองทัพเสมอ ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ที่ไม่มีหน้าที่ แต่ยังมีความผูกพัน
วันที่ 13 เม.ย.พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีต รมว.กลาโหม ได้พาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นการพักผ่อนครั้งแรกในรอบ 12 ปี โดย พล.อ.พล.อ.ณัฐพล พูดเปรยๆ ว่า "ยังห่วงบ้านเมือง ห่วงกองทัพเสมอ
แต่วันนี้ ผมห่วงในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ที่ไม่มีหน้าที่ แต่ยังมีความผูกพัน เมื่อบทบาทหน้าที่ของผมสิ้นสุดลง ผมก็เคารพในเส้นแบ่งนั้นอย่างเต็มที่ เพราะประเทศไทยมีกลไกบริหารราชการ มีผู้บริหารและมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มแข็งอยู่แล้ว
"แต่ความผูกพันที่ได้เคยทำงาน เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับกำลังพลกองทัพ กับภาคส่วนต่างๆ และพี่น้องประชาชน ทำให้ผมไม่อาจมองบ้านเมืองนี้เป็นเรื่องไกลตัวได้ ผมจึงเลือกเฝ้ามองด้วยความปรารถนาดี และส่งกำลังใจ มากกว่าการส่งคำแนะนำ เพราะผมเชื่อมั่น ในผู้ที่กำลังทำหน้าที่อยู่ในวันนี้
"ผมเชื่อมั่นว่า ในที่สุดแล้ว ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใด เราทุกคนก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่อยากเห็นบ้านเมืองมั่นคงและก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างา” พล.อ.ณัฐพล กล่าว