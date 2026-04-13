“อนุทิน” เปิดสงกรานต์ถนนข้าวสุก อ่างทอง ต่อยอดเมืองน่าเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก

“นายกฯ อนุทิน” เปิดสงกรานต์ถนนข้าวสุก อ่างทอง ต่อยอดเมืองน่าเที่ยว สอดคล้องแนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก” ช่วยสร้างภาพลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ ย้ำ “ดื่มไม่ขับ” ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
วันนี้ (13 เมษายน 2569) เวลา 18.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าวัดลาดเป็ด ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ถนนข้าวสุก@อ่างทอง 2569” พร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
นายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “รื่น ฤดี นฤมิตร มหาสงกรานต์” ก่อนกล่าวอวยพรส่งความสุขแก่ประชาชนชาวอ่างทองและคนไทยทั่วประเทศ โดยสงกรานต์ไม่ใช่เพียงเทศกาลแห่งความสนุก แต่สะท้อนรากเหง้า วิถีชีวิต และความอบอุ่นของครอบครัวไทย ซึ่งรวมวันสำคัญทั้งวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุไว้ในช่วงเดียวกัน สะท้อนคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยอย่างลึกซึ้ง
พร้อมย้ำว่า “สงกรานต์” เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ยิ่งตอกย้ำการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดอ่างทองได้นำสงกรานต์มาต่อยอดสู่การเป็น “เมืองน่าเที่ยว” กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ชุมชน โดยงานถนนข้าวสุกสอดคล้องแนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก” ช่วยสร้างภาพลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำอย่างสุภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ย้ำ “ดื่มไม่ขับ” และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน พร้อมอวยพรปีใหม่ไทย ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการยิงปืนฉีดน้ำ ท่ามกลางความคึกคักและการแสดงพลุอย่างสวยงาม
ภายหลังพิธี นายกรัฐมนตรีและคณะร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป “10 สัมผัสศรัทธาเมืองอ่างทอง” และร่วมขบวนแห่บนถนนข้าวสุก ระยะทาง 220 เมตร พร้อมขบวนนางรำ แฟนตาซี และรถแห่พระพุทธรูป ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำอย่างใกล้ชิด โดยตลอดเส้นทาง นายกรัฐมนตรีได้ทักทายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ โดยจังหวัดอ่างทองดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และกำหนดพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ ทำให้เป็นจุดหมายยอดนิยมของทั้งเยาวชนและครอบครัว