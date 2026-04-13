“พริษฐ์-ศุภโชติ” ลุยน่านติดตามผลกระทบ "เถ้าลอย" จากโรงไฟฟ้าหงสาในลาว จี้รัฐเร่งตรวจสอบการปนเปื้อนอย่างเป็นอิสระ

“พริษฐ์-ศุภโชติ” ลงพื้นที่ จ.น่าน ร่วมติดตามสถานการณ์ “เถ้าลอย” จากโรงไฟฟ้าหงสาประเทศลาว จี้รัฐเร่งตรวจสอบการปนเปื้อนอย่างเป็นอิสระ พร้อมเร่งผ่านกฎหมายอากาศสะอาด-PRTR โดยด่วน
วันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมด้วย นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน, นายเชาว์วิชญ์ อินน้อย สส.น่าน เขต 1 พรรคประชาชน และ นายเจริญ อภิภัทรโกศล สส.น่าน เขต 3 พรรคประชาชน ร่วมสำรวจปัญหาจากกรณีรถบรรทุกนำเข้าเถ้าลอย (Fly Ash) จากโรงไฟฟ้าหงสาในประเทศลาว เกิดเหตุพลิกคว่ำเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 จนส่งผลให้เถ้าลอยปนเปื้อนในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนร่วมงานประเพณีสงกรานต์และพบปะประชาชนในหลายอำเภอของ จ.น่าน
นายพริษฐ์ระบุว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่เพิ่งทราบเป็นครั้งแรกว่ามีการขนส่งเถ้าลอยผ่านเส้นทางดังกล่าว จนประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลว่าอุบัติเหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ จากการสูดดมฝุ่นมลพิษและการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ
แม้หลังเกิดเหตุการณ์ ทางบริษัทเอกชนที่เป็นฝ่ายรับซื้อเถ้าลอยจะได้มีการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศและดินไปในเบื้องต้นแล้ว และระบุว่าสารปนเปื้อนยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคงมีความกังวลต่อเนื่อง และได้พยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต่อพรรคประชาชนในวันนี้
นายพริษฐ์กล่าวต่อไปว่าพรรคประชาชนเห็นว่ามาตรการต่อไปนี้มีความจำเป็นต่อการช่วยเหลือเยียวยาและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเฉพาะหน้า รวมถึงหาทางออกต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนในอนาคต
1) กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดิน และน้ำ อย่างละเอียด ว่ามีมลพิษหรือสารปนเปื้อนที่อันตรายต่อประชาชนหรือไม่ โดยต้องเป็นการดำเนินการโดยรัฐหรือผู้ตรวจอิสระ ไม่อิงกับเพียงผลการตรวจสอบของบริษัทเอกชนที่เป็นฝ่ายรับซื้อเถ้าลอยเพียงฝ่ายเดียว และควรตรวจสอบให้กว้างและลึกขึ้น โดยครอบคลุมทั้งการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดินและน้ำ การตรวจสอบสารปนเปื้อนในพืชผลทางการเกษตรและสัตว์ในน้ำ และการตรวจสอบสุขภาพของกลุ่มเปราะบางที่อาจได้รับผลกระทบไปแล้ว
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงทางโค้งบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น การเพิ่มป้ายเตือน หรือการติดตั้งกล้องตรวจจับ เนื่องจากเป็นทางโค้งที่ชันและคดเคี้ยว ซึ่งเกิดอุบัติเหตุและมีการฝ่าฝืนกฎจราจรอยู่บ่อยครั้ง
3) คณะรัฐมนตรีและสภาควรเร่งผลักดันกฎหมาย พ.ร.บ.อากาสสะอาด และ พ.ร.บ.การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) เพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งมลพิษที่มีการผลิต การปล่อย และการเคลื่อนย้ายในประเทศ
นายพริษฐ์กล่าวต่อไปว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว พรรคประชาชนได้เคยเสนอเข้าสภาและ สส. ทุกฝ่ายได้ร่วมกันผลักดันไปพอสมควรแล้วในสภาชุดที่แล้ว โดยตอนนี้ค้างอยู่ในสภาและรอว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติยืนยันให้มีการหยิบมาพิจารณาต่อหรือไม่ ซึ่งตามกรอบเวลาต้องดำเนินการภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 พรรคประชาชนจะใช้กลไกสภาอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนทุกคน รวมถึงประชาชนใน จ.น่านที่กำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งเรื่องฝุ่น pm 2.5 และเรื่องเถ้าลอยที่เกิดขึ้นล่าสุดในเวลานี้
นอกจากสำรวจปัญหาเถ้าลอยแล้ว ทาง สส. พรรคประชาชนได้เดินทางไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับประชาชนในอำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดน่าน