“สงกรานต์ภูเก็ตโนแอล” ปีที่ 15 ห้างไลม์ไลท์ อบจ.ภูเก็ต สสส. และภาคีพันธมิตร ขนทัพใหญ่ศิลปินร่วมสืบสานเจตนารมณ์ไม่ผลิตคนเมาลงท้องถนน

วันนี้(13 เม.ย.)องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต กองทัพเรือภาคที่ 3 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไลม์ไลท์ ภูเก็ต สมาคธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต หลาดปล่อยของ และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันจัดกิจกรรม “เทศกาลสงกรานต์โนแอล ภูเก็ต 2569 - Songkran No Alcohol Festival Phuket 2026” ชวนนักท่องเที่ยวแต่งไทยมาร่วมงาน ในวันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 16.00-22.00 น. ถนนดีบุก ด้านหน้าห้างไลม์ไลท์ภูเก็ต และลานมังกร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมร่วมสรงน้ำพระตามประเพณี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การออกร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงคอนเสิร์ตจากหลายวง อาทิ Book The Voice & The Old Boys , Morning Eating, Gravity X , Ant Band , ลีปรี , DJ Husky & MC TMO งานนี้ฟรีตลอดงาน คาดว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานมากกว่า 50,000 คน
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ตได้สนับสนุนโครงการนี้มาเป็นปีที่ 3 เพราะ เห็นถึงความสำคัญขององค์กรที่จัดงานสงกรานต์โนแอล ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงาม เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ไทย อีกทั้งการที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้เป็นการเล่นสงกรานต์ที่ดี ปลอดภัย ทั้งนี้ในแต่ละปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายหมื่นคน ที่น่าภูมิใจคือมีคนรุ่นลูก คนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ดี มากันเป็นครอบครัวก็มาก จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมสงกรานต์โนแอลในวันที่ 13 เมษายนนี้ ซึ่งจัดขึ้นในทีมเวรี่ไทยสนุกแบบไทยๆเพิ่มสีสันด้วยกันตกแต่งสถานที่ด้วยลายไทยและพื้นเมืองสร้างบรรยากาศสงกรานต์แบบไทยแท้ผสมผสานกับความสนุกสมัยใหม่ มีการออก ร้าน จัดแสดงดนตรี จากหลายวง ทั้งนี้ยืนยันว่าแม้ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่ความสนุกไม่ได้ลดลงแน่นอน ยืนยันได้จากการจัดงานที่ต่อเนื่องกันมายาวนาน ซึ่งไม่เคยมีปัญหาเลยและนักท่องเที่ยวก็มากขึ้นทุกปีด้วย
นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม กล่าวว่า ขอชื่นชมภาคเอกชนที่ภูเก็ต ห้าง Limelight ซึ่งเป็นห้างท้องถิ่นที่ริเริ่มทำพื้นที่เล่นน้ำบริเวณลานจอดรถข้างห้าง และกล้าพอที่จะใช้ชื่องานว่า สงกรานต์โนแอล ต่อมาจึงขยายพื้นที่ลงสู่ถนนดีบุกหน้าห้าง ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และทำต่อเนื่องกันมาสิบกว่าปี เพื่อสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัยให้คนภูเก็ต ทั้งยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมบันเทิงมากมาย และเปิดพื้นที่ให้วงดนตรีเยาวชนที่ผ่านการประกวดได้ขึ้นโชว์ในงาน ที่สำคัญคือความต้องการลดการผลิตคนเมาลงท้องถนนของที่นี่ทำมานานติดต่อกันสิบกว่าปีแล้ว และภายหลังได้เพิ่มประเด็นลดการสร้างนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กเยาวชนในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นตัวอย่างภาคเอกชนที่หาได้ยากยิ่ง ที่ทำเรื่องนี้ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์องค์กร(CSR) แต่แฝงไปด้วยการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
“ผลการสำรวจข้อมูลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในพื้นที่สงกรานต์โนแอล ที่ภูเก็ตปีที่ผ่านมา จำนวน 400 คน พบว่า 85.25% สนับสนุนให้จัดงานปลอดเหล้า 83.50% ชอบสงกรานต์ที่จัดแบบปลอดเหล้ามากกว่ามีเหล้า 87% ยืนยันว่างานปลอดเหล้าช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างชัดเจน 82% เชื่อว่างานที่จัดแบบปลอดเหล้าไม่ได้ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลงแต่ประการใด ส่วน 87.75% ค้นพบว่าสามารถสนุกสุดเหวี่ยงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย และ 82.25% ยังเสนอด้วยว่า พื้นที่จัดงานเอกชนที่อื่นๆควรจัดแบบปลอดเหล้าด้วยเช่นกัน
ด้าน นายณรงค์ พรหมจิตต ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต (LimeLight Avenue Phuket) กล่าวว่า โดยรวมของจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถ้ามองในภาพรวมตามร้านกินดื่มก็มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์อยู่แล้ว รวมถึงกิจกรรม การจัดคอนเสิร์ตต่างๆซึ่งมักจะมีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเป็นผู้สนับสนุน ส่วนการจัดงานของภาครัฐก็เป็นไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่สามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ ส่วนกิจกรรม สงกรานต์ภูเก็ตโนแอล ที่ตนทำนั้น มีทั้งกิจกรรม ทางด้านวัฒนธรรมและความบันเทิงอยู่ร่วมกัน แต่ก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานอย่างเข้มข้น อันนี้เป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี 2555 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันดูแล ไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ให้คนเมาจากภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่กิจกรรมได้ เพราะเราต้องการให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สร้างความไว้วางใจให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้ามาเล่นน้ำได้
“สำหรับกฎ กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ห้ามคนเมา ห้ามแอลกอฮอล์ กระท่อม บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา ห้ามพกพาอาวุธ ทะเลาะวิวาท ห้ามแป้ง สี เพราะเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดการคุกคามทางเพศด้วย นอกจากนี้ยัง ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และเพิ่มแก้วน้ำเข้าพื้นที่ เพราะที่ผ่านมาพบปัญหานำแก้วใส่เครื่องดื่มแอลกฮอล์เข้ามาในงาน สาเหตุที่เราต้องทำให้พื้นที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เพราะไม่ต้องการผลิตคนเมาลงไปสู่ท้องถนน เราอยากให้คนมาเล่นสงกรานต์แล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัย และเราไม่อยากผลิตนักดื่มหน้าใหม่ ทั้งนี้ เราเป็นภาคเอกชนขนาดเล็กเรายังสามารถจัดสงกรานต์ปลอดเหล้าได้ แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นคิดว่า ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากมีโอกาสไปทำงานด้วยกัน เป็นพันธมิตรสนับสนุนกันไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรืองบประมาณ ก็สามารถร่วมกันได้ งานปลอดภัยสำหรับทุกคนเราทำได้” นายณรงค์ กล่าว
ขณะที่ นางนรินทร์ทิพย์ เพชรัตน์ ชาวชุมพร กล่าวว่า เรามากันเป็นครอบครัว มาเป็นครั้งที่2 พาเด็กๆมาแล้วรู้สึกว่าปลอดภัย เพราะเขาไม่มีแอลกอฮอล์ การจักงานมีการตรวจคนเข้าเน้นความปลอดภัย เรามาแล้วรู้สึกดี เวลาไปที่อื่นที่ไม่มีการควบคุมแบบนี้รู้สึกไม่สบายใจ ห่วงเรื่องความปลอดภัยอยากให้การจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่อื่นๆมีการควบคุมแบบนี้ ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีคนมา เพราะงานที่นี่ก็มีคนมาจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ