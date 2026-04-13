"อนุทิน" บุกเมืองจันท์ ตรวจด่านสงกรานต์-สุ่มเช็กปั๊มน้ำมัน แย้มข่าวดีปมราคาน้ำมันทิศทางปรับลดลงตามกลไกตลาดโลก หลังรัฐคุมเข้ม"ค่าการตลาด-ค่าการรกลั่น" หวังเกิดประโยชน์ประชาชนสูงสุด ย้ำงานรัฐบาลไร้รอยต่อ หลัง ภท.เหมา สส. ยกจังหวัดจันทบุรี-ตราด-ระยอง บอกทุกปัญหาสะท้อนมาถึงรัฐบาลทำได้รวดเร็ว ไม่พลาดเข้าสักการะศาลหลักเมือง-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ด้านเจ้าอาวาสวัดทองทั่ว มอบ "พระยอดธง" เพื่อเป็นสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ไทย
วันนี้ (13 เม.ย. 69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สส.จันทบุรีและตราด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่าน 7 วันอันตราย ณ บริเวณเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน "ดื่มไม่ขับ เมาไม่ขับ" ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังสถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริเวณหน้าตลาดเจริญสุข เพื่อทำการสุ่มตรวจผู้ประกอบการค้าน้ำมันถึงความพร้อมในการให้บริการ โดยผลการตรวจสอบพบว่าทางสถานีบริการมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีปริมาณการเดินทางสัญจรหนาแน่นกว่าปกติก็ตาม
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในประเด็นความคืบหน้าเรื่องการลดราคาน้ำมัน โดยชี้แจงว่า การลดราคาน้ำมันนั้นจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกลไกของราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เข้ามาใช้มาตรการควบคุม "ค่าการกลั่น" และ "ค่าการตลาด" ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยกดราคาให้ลดลงได้มากกว่าปกติ ประกอบกับในช่วงนี้ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง จึงเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้รัฐบาลสามารถสะท้อนต้นทุนและปรับลดราคาขายปลีกภายในประเทศลงตามความเป็นจริงได้
ส่วนเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทยได้จัดจุดบริการไว้ให้กับผู้เดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะถนนสายหลักต่างๆ พร้อมกันนี้ยังเป็นจุดให้ข้อมูลรับแจ้งข้อมูลต่างๆและเป็นที่พักในกรณีที่ผู้เดินทางรู้สึกเมื่อยหรือง่วงอยากเปลี่ยนอิริยาบท ก็สามารถแวะใช้บริการได้ ซึ่งจะมีขนม นม เนย จัดเตรียมไว้ให้พอสมควร ให้พี่น้องที่สัญจรไปมาได้ยืดเส้นยืดสาย เพิ่งจะลดการเกิดอุบัติเหตุ ย้ำว่าถ้าผู้เดินทางขับรถรู้สึกง่วงก็แวะพัก ก่อนเดินทางต่อไป เพื่อการเดินทางจะได้ปลอดภัย จ.จันทบุรี ถือเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ มีรายได้จากเพชร,พลอย อัญมณี ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก สร้างรายได้มากมาย รวมถึงพืชผลทางการเกษตร ผลไม้ เป็นจังหวัดที่ติดชายทะเล มีการท่องเที่ยว ที่จริงถ้าไม่มี เหตุการณ์พิพาทระหว่างไทย- กัมพูชา จ.จันทบุรี จะเป็นจัฃหวัดชายแดนนที่มีความสามารถด้านการค้าขายชายแดน สร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆมากมายให้ประเทศ เราก็ให้ความสำคัญและเป็นจังหวัดเชื่อมต่อถึงจังหวัดตราด สามารถบูรณาการท่องเที่ยว คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมต่างๆได้ เป็นส่วนหนึ่งของอีสเทิร์นซีบอร์ด อีอีซีที่จะขยายมา จึงถือเป็นจังหวัดที่มีโอกาสมากมาย ขณะเดียวกันทีมงาน ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าใจบริบทต่างๆ ที่จะทำให้จังหวัดจันทบุรีขยายตัว โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีผู้แทนตัวแทนเป็นสส.ยกจังหวัด ทั้ง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ระยอง ดังนั้นการที่จะได้รับการสื่อสารที่ดี สะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลจะมีความสะดวกเพราะพรรคภูมิใจไทยมีการประชุมกันทุกวัน หากพี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลทำสิ่งใด เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของพวกท่าน ก็ต้องบอก ผู้แทนและผู้นำท้องถิ่น ซึ่งต้องเป็นถือทีมเดียวกัน ข้อมูลและข้อความต้องการของประชาชนจะถึงรัฐบาลและเราจะทำทุกอย่างที่จะเกิดไปให้กับประชาชน
ทั้งนี้ในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนจะเดินทางไปสักการะหลวงพ่อทอง ณ โบสถ์เก่าวัดทองทั่ว ในการนี้ พระครูจารุเขมากร วิ. ดร. เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์ และเจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ได้เมตตามอบวัตถุมงคล "พระยอดธง" ให้แก่นายอนุทิน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย