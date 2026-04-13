นายกฯ ส่งรักถึงผู้สูงอายุและครอบครัวไทย เนื่องในวันผู้สูงอายุฯ–วันแห่งครอบครัว 2569 ย้ำบทบาทสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2569 ใจความว่า
เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” วันที่ 13 เมษายน และ “วันแห่งครอบครัว” วันที่ 14 เมษายน ประจำปี 2569 ขอส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่าน และครอบครัวไทยทุกครอบครัว
ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติที่มีคุณค่า เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย ครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรัก ความเข้าใจ และการดูแลกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสุข ความอบอุ่น และความมั่นคงในสังคม
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกมิติ ทั้งด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การมีงานทำและรายได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มีทุนทางสังคม สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง