“นภินทร” เปิดบ้านวันสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สส.ภท.-ผู้นำท้องถิ่นร่วมรดน้ำขอพรคับคั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นภินทร” เปิดบ้าน จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สส.พรรคภูมิใจไทย ผู้นำท้องถิ่น-ประชาชนร่วมรดน้ำขอพรคับคั่ง

วันที่ 13 เม.ย.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางวีณา และ นายภาคิน ศรีสรรพางค์ เปิดบ้านพักส่วนตัว ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรีเขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักการเมืองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการสะท้อนถึงการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงาม

นายนภินทร อวยพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ประชาชนทุกคนประสบแต่ความสุขทั้งกายและใจ มีความเจริญ ทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว พร้อมระบุว่าประเพณีสงกรานต์ของไทยนอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วยังถือเป็นวันครอบครัวที่คนไทย หรือคนหนุ่ม สาว จะได้สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

















“นภินทร” เปิดบ้านวันสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สส.ภท.-ผู้นำท้องถิ่นร่วมรดน้ำขอพรคับคั่ง
