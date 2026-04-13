"ธนกร" อวยพรวันสงกรานต์ ขอความร่วมมือ “เมาไม่ขับ” เพื่อความปลอดภัย ก้าวผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

"ธนกร" โพสต์อวยพรวันปีใหม่ไทย ขอความร่วมมือ “เมาไม่ขับ” เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนที่เรารัก ส่งกำลังใจถึงคนไทย ก้าวผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง
นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยปีนี้ ขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดี ถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ขอให้ทุกคนได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ใช้เวลาพักผ่อน เติมพลังใจ และมีความสุขกันอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท และขอความร่วมมือ “เมาไม่ขับ” เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนที่เรารัก
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคน ก้าวผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้ เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดี เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และสิ่งดี ๆ ในทุกครอบครัว สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ