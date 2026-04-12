สถาบันการสร้างชาติ-นสช.WELLNESS มอบรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ สนง.เลขาธิการวุฒิสภาคว้าแชมป์

สถาบันการสร้างชาติและ “นสช.WELLNESS” จัดพิธีมอบรางวัล “องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ” ครั้งที่ 7 เดินหน้า หนุน “ประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลก” สุดปัง! สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คว้าแชมป์ รางวัลผลงานดีเลิศทุกด้านไปครอง
กรุงเทพฯ, 4 เมษายน 2569 : สถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับ คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ (นสช.Wellness) รุ่นที่ 7 จัดพิธีมอบรางวัล “องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ”ครั้งที่ 7 เดินหน้าสนับสนุนประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น “เมืองหลวง Wellness ของโลก” องค์กรชั้นนำมากมายจากทั่วประเทศได้การรับรองมาตรฐานองค์กรสุขสภาพ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้คว้าโล่รางวัลเกียรติยศ “THAILAND WELLNESS Corporate Nation-Building Award 2026” ในครั้งนี้
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการแพทยสภา ประธานอำนวยการหลักสูตร นสช.Wellness นางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสัมฤทธิ์พร วงษา ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันตำรวจเอก สุรพงศ์ เปล่งขำ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวฐิติกร โพธิสาร ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดร. พรเทพ ล้อมพรม ผู้แทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรภาครัฐ เอกชน สังคม จำนวนมากร่วมแสดงความยินดี โดยมี คุณบรรจง ฉุดพิมาย ประธาน นสช.Wellness รุ่นที่ 7 กล่าวต้อนรับ คุณประวัติ เทียนขุนทด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นสช.Wellness รุ่นที่ 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบรางวัล “องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ”ครั้งที่ 7
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานในพิธี กล่าวว่า “การสร้างสภาวะของสุขสภาพที่ดีหรือ Wellness ของบุคลากร ในองค์กรต่าง ๆ จะนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านกาย-ใจ-จิต ซึ่งจะทำให้บุคลากรเหล่านั้นมีขีดความสามารถสูงในการทำงาน ส่งผลให้ทุกองค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความสุข ร่วมดำเนินกิจการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายดังที่ตั้งใจไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคั่งยั่งยืน
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า “สถาบันการสร้างชาติมีวิสัยทัศน์อยากทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลก เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดของโลกด้าน Wellness โดยส่งเสริมการจัดระบบการทำงานเพื่อทำให้ทุกสถานที่ทํางานช่วยสร้าง Wellness ให้พนักงานได้ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งกาย ใจ จิต เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยที่เรารักเป็นประเทศต้นแบบด้าน Wellness ของโลกมีส่งคุณค่าต่อไปยังประเทศอื่น ผมมั่นใจว่า โครงการ Wellness CNB จะช่วยวางรากฐานที่สำคัญสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของประชากรไทยทั้งประเทศทุกฝ่ายด้วย ทั้งพนักงานก็ Win องค์กรก็ Win สังคมก็ Win และประเทศชาติก็ Win ด้วย ผมอยากขอเชิญชวนหน่วยงานทุกประเภทในประเทศเข้าร่วมทำโครงการนี้ด้วยกันในรุ่นต่อไป”
ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการแพทยสภา ประธานอำนวยการหลักสูตรนสช. Wellness กล่าวแสดงความยินดีว่า “รางวัลที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ มิได้สะท้อนเพียงความสำเร็จขององค์กรของท่านเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานแห่งความตั้งใจ ความพยายามและการทุ่มเทอย่างจริงจัง ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างสุขสภาพที่ดี ทั้งกาย ใจ จิต เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง ทั้งภายในองค์กร และส่งต่อไปยังสังคม ประเทศชาติของเรา ผมขอชื่นชมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ Wellness CNB และได้ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ การที่ทุกท่านได้ร่วมลงมือขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของสังคมไทยแล้ว”
โดยองค์กรที่มีผลงานดีเลิศทุกด้าน คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND Wellness Corporate Nation-Building Award 2026” ไปครอง คือ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” เป็นองค์กรที่ได้รับคะแนนรวมผลงานดีเลิศ
สำหรับโครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 7 มีองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ อาทิ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด ศูนย์การค้า EM DISTRICT บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจซี เฮลธ์ตี้ โปร อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูผู้ป่วยวินเนสต์ ลาดพร้าว เป็นต้น