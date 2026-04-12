"อนุทิน" โชว์ลูกคอเป่าขลุ่ยรับสงกรานต์! แจมวงดนตรีผู้สูงวัยสนามบินเชียงราย แซวตัวเองทิ้งท้าย "นี่แหละฮั้ว สว. ของจริง" เพราะเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย
วันนี้ (12 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ความเคลื่อนไหวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในช่วงวันหยุดยาว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ล่าสุดนายอนุทินได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว เปิดคลิปและภาพ ร่วมแจมเป่าขลุ่ย กับวงดนตรีผู้สูงวัยที่สนามบินเชียงราย โดย มีเนื้อหาระบุว่า "ถ้านับอายุก็ใกล้คุณสมบัติ ที่พอจะเข้ากลุ่มสว.กลุ่มนี้ได้แล้ว นี่แหละเรียกว่าฮั้ว สว.ของจริง เพราะเข้ากันเป็นปี่ เป็นขลุ่ย"
โอกาสนี้นายอนุทิน เปิดเผยด้วยว่าได้ไปลงพื้นที่ติดตามงาน แบบ Organic บังเอิญเห็นกลุ่มผู้สูงวัยเล่นดนตรี อยู่ที่สนามบินจังหวัดเชียงราย เลยเข้าไปขอแจมด้วย