"อภิสิทธิ์" ยื่นคำขาด "วีระพงษ์" ต้องไขก๊อก "รองหัวหน้าพรรค ปชป." พร้อมลาออกสมาชิก หากรับตำแหน่งกุนซือ "ศุภจี" - รอเจ้าตัวตัดสินใจดำเนินการ
วันนี้ (12 เม.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงกรณีที่นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคฯ ในฐานะอดีตผู้แทนการค้าไทย ได้รับการแต่งตั้งจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นคณะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และการโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่า ตนไม่เคยได้รับทราบเรื่องนี้จากนางศุภจี แต่นายวีระพงษ์ ได้มาปรึกษาตนว่า ได้รับการทาบทามให้ไปดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย เพื่อไปเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจากับสหภาพยุโรป ในเรื่องของข้อตกลงเขตการค้าเสรีโดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และในกรณีของนายวีระพงษ์ จึงแตกต่างจากการให้คำปรึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีแบบไม่เป็นทางการ เพราะเป็นตำแหน่งทางการเมือง เป็นทางการและมีค่าตอบแทน
นายอภิสิทธิ์ ยังยอมรับว่า ในขณะนั้น ตนเข้าใจว่า ยังเป็นการพูดคุยในลักษณะส่วนตัว และไม่ทราบว่า จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปจากฝั่งรัฐบาล ซึ่งตนเห็นตรงกันว่า งานนี้เป็นงานที่นายวีระพงษ์ มีความถนัดและความชอบเป็นพิเศษ รัฐบาลรวมทั้งประเทศ จะได้ประโยชน์ หากนายวีระพงษ์ เข้ารับหน้าที่นี้ แต่โดยสถานะของนายวีระพงษ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ และสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ จะเกิดความสับสนและขัดแย้งกันในตัวในสถานะของความเป็นพรรคฝ่ายค้าน สุดท้ายจึงเห็นพ้องกันว่า หากนายวีระพงษ์ มีความประสงค์จะไปรับตำแหน่ง ก็ต้องออกจากรองหัวหน้าพรรคฯ และความเป็นสมาชิกพรรคของพรรคประชาธิปัตย์
นายอภิสิทธิ์ ย้ำว่า ขณะนี้ จึงอยู่ที่นายวีระพงษ์ จะตัดสินใจและดำเนินการ