“โสภณ ซารัมย์”ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569

วันนี้(12 เม.ย.)เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,600 คน
ในการนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัวที่อบอุ่น ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานอันสำคัญของสังคมไทย
นอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำในพื้นที่ อาทิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นายโสภณ ยังกล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำให้ผู้นำทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการ พึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ทั้งนี้ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวอวยพรพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง เดินทางโดยสวัสดิภาพ และใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับครอบครัวอย่างอบอุ่น พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันสถานการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป