“กมธ.ติดตามงบประมาณ สว.เผย สวนสัตว์คลองหก รุดหน้ากว่า 90% เตรียมเปิดให้เข้าชมฟรีปี 70 ”ภิญญาพัชญ์“ เผยตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน

วันนี้(12 เม.ย.) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะรองโฆษกคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา แถลงผลการประชุมพิจารณาของกรรมาธิการ เรื่องโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก จังหวัดปทุมธานี และระบบเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
โดยน.ส.ภิญญาพัชญ์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานที่ดินเนื้อที่ 300 ไร่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นสถานที่ทำงานแห่งใหม่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ โดยตั้งเป้าว่าจะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับไปถึงนานาชาติ
จากการชี้แจงขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ พบว่าการดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระยะที่ 1 การก่อสร้างในภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 90 % ครอบคลุมงานโครงสร้างพื้นฐาน ถนน อาคารต้อนรับ และส่วนจัดแสดงสัตว์ (Zoo Zone) คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2569
ส่วนระยะที่ 2 ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยมีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 และเริ่มงานเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ 2566-2569 ไม่พบปัญหาการเบิกจ่าย โดยการเบิกจ่ายสะสมในระยะที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 65 ของสัญญา และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม 2569
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมาธิการฯ ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดแผนงานว่า มีแผนจะเปิดให้บริการระยะที่ 1 บางส่วนใน เดือนเมษายน 2570 โดยในช่วงแรกจะฟรี ไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนโดยรอบรวม 3 โครงการหลัก
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อวัสดุก่อสร้างและต้นทุนพลังงานนั้น ทางหน่วยงานชี้แจงว่าได้วางแผนแก้ไขโดยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าทดแทนในกรณีขาดแคลน ส่วนประเด็นต้นทุนน้ำมันยังสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบงบประมาณเดิม สำหรับปัญหาแรงงานขาดแคลนบริเวณชายแดน ได้มีการนำแรงงานอื่นมาทดแทนเพื่อให้งานเดินหน้าตามแผน
"คณะกรรมาธิการฯ มั่นใจว่าโครงการที่สำคัญยิ่งนี้จะแล้วเสร็จตามกำหนด มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งนันทนาการระดับสากลสำหรับประชาชนชาวไทยต่อไป" น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวทิ้งท้าย