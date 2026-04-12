“ธรรมนัส”มอบ สส.เพ็ญพัค รุดเยึ่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ รวมถึงเด็กหญิง 2ขวบ ที่พ่อเม่เสียชีวิต จากเหตุรถพ่วงพุ่งชนรถยนต์หลายคัน

วันนี้ ( 12 เม.ย.69.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล ได้มอบหมายให้ ดร.ปุ้ย เพ็ญภัค รัตนคำฟู สส.เขต4 พรรคกล้าธรรม จังหวัดลำปาง เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บและให้กำลังใจญาติ รวมถึงเด็กหญิงวัย 2 ขวบ ที่ต้องสูญเสียพ่อและแม่ จากเหตุรถพ่วงพุ่งชนรถยนต์หลายคัน บนถนนสายตาก–ลำปาง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่11 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
“ ท่านธรรมนัส มีความห่วงใยผู้บาดเจ็บรวมถึงน้อง2 ขวบกว่า ที่พ่อแม่เสียชีวิตเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้ดิฉัน มาเยี่ยมผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรถชนดังกล่าวที่ รพ.เถิน ค่ะ ตอนนี้ที่รักษาตัวอยู่ที่ รพ.มี3คน รวมน้อง2ขวบกว่า ที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วย ตอนมาเยี่ยมน้องเพิ่งหลับไปค่ะ เพราะเมื่อคืนน้องไม่หลับ ร้องไห้ตลอด แต่ได้พบคุณป้าที่เป็นพี่สาวแม่น้อง มาเฝ้าปลอบใจน้อง และ มีทีมแพทย์พยาบาล คอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ”
สส.เพ็ญภัค กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส ยังได้กำชับให้ช่วยติดตามคดีเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ซึ่งตนเองจะได้ไปประสานเรื่องคดีดังกล่าวที่ สภ.เถิน ตามขั้นตอนโดยเร็ว