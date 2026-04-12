สงกรานต์ 2569 “ฝากบ้านกับตำรวจ” ประชาชนตอบรับต่อเนื่อง วันแรก 1,869 หลัง ตำรวจย้ำเช็กลิสต์ก่อนเดินทาง เพิ่มความอุ่นใจช่วงหยุดยาว
วันนี้ (12 เม.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ทำให้บ้านเรือนอาจไม่มีผู้อยู่อาศัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินหน้าโครงการ “ฝากบ้านกับตำรวจ” เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยสถิติวันแรกของโครงการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 มีประชาชนให้ความไว้วางใจเข้าร่วมฝากบ้านแล้วจำนวน 1,869 หลัง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงวันหยุดยาว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชัน “Police Care” แอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0” หรือสามารถติดต่อสถานีตำรวจใกล้บ้าน (สน./สภ.) เพื่อดำเนินการได้โดยตรง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้แนะนำ “เช็กลิสต์ก่อนฝากบ้าน” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยง ดังนี้
เตรียมบัตรประชาชนและลงทะเบียนผ่านช่องทางฝากบ้านกับตำรวจ
กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบภาพถ่ายบ้าน
ตรวจสอบและจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าในที่ปลอดภัย
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ธูป เทียน และแก๊สก่อนออกเดินทาง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของประตูและหน้าต่าง
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ฝากเพื่อนบ้านช่วยดูแลเป็นหูเป็นตา
ติดตามรายงานสถานะการดูแลบ้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง
กรณีกลับล่าช้ากว่ากำหนด แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
เมื่อเดินทางกลับ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพย์สิน
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาล โดยการฝากบ้านกับตำรวจเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยสร้างความอุ่นใจ ลดความกังวล และทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น” นางสาวลลิดา กล่าว
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือพบเหตุต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
