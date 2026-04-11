xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติแผนงบปี 70 วางไทม์ไลน์เข้าสภา 29 มิ.ย.ประกาศใช้ 1 ต.ค.69 มอบ 6 รองนายกฯ กำกับ 9 แผนงานบูณาการ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ครม.อนุมัติแผนงบประมาณปี 2570 ปรับไทม์ไลน์ชัด เข้าสภา 29 มิ.ย. ปลายกันยาฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ทัน 1 ต.ค.2569  พร้อมมอบหมาย 6 รองนายกฯ กำกับ 9 แผนงานบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพงบทั้งระบบ

วันที่ 11 เมษายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พร้อมปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ เพื่อให้พระราชบัญญัติงบประมาณฯ สามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2569 อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดทำงบประมาณปี 2570 เน้นแก้ปัญหาประชาชน ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และใช้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการ พร้อมเปิดใช้แหล่งเงินทางเลือก เช่น การร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ

ทั้งนี้ ครม. ได้กำหนดไทม์ไลน์การจัดทำงบประมาณอย่างชัดเจน ดังนี้

20 เมษายน 2569 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายงบประมาณ

1 พฤษภาคม 2569 หน่วยรับงบประมาณจัดทำคำของบประมาณ

2 มิถุนายน 2569 เสนอ ครม.พิจารณารายละเอียดงบประมาณ และเปิดรับฟังความคิดเห็น

16 มิถุนายน 2569 ครม.รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น และเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

23 มิถุนายน 2569 เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร

ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2569 สภาฯ พิจารณาตามขั้นตอน

ปลายเดือนกันยายน 2569 นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้

1 ตุลาคม 2569 งบประมาณมีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติ ปรับปรุงการมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 9 แผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยมีการมอบหมาย ดังนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กำกับ 2 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายทรงศักดิ์ ทองศรี กำกับ 2 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กำกับ 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กำกับ 2 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กำกับ 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กำกับ 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

“การกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ควบคู่กับการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายแผนงาน จะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เงินถึงประชาชนได้รวดเร็ว และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” นางสาวลลิดา กล่าว