ครม.อนุมัติแผนงบปี 70 วางไทม์ไลน์เข้าสภา 29 มิ.ย.ประกาศใช้ 1 ต.ค.69 มอบ 6 รองนายกฯ กำกับ 9 แผนงานบูณาการ

ครม.อนุมัติแผนงบประมาณปี 2570 ปรับไทม์ไลน์ชัด เข้าสภา 29 มิ.ย. ปลายกันยาฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ทัน 1 ต.ค.2569 พร้อมมอบหมาย 6 รองนายกฯ กำกับ 9 แผนงานบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพงบทั้งระบบ
วันที่ 11 เมษายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พร้อมปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ เพื่อให้พระราชบัญญัติงบประมาณฯ สามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2569 อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดทำงบประมาณปี 2570 เน้นแก้ปัญหาประชาชน ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และใช้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการ พร้อมเปิดใช้แหล่งเงินทางเลือก เช่น การร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ
ทั้งนี้ ครม. ได้กำหนดไทม์ไลน์การจัดทำงบประมาณอย่างชัดเจน ดังนี้
20 เมษายน 2569 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายงบประมาณ
1 พฤษภาคม 2569 หน่วยรับงบประมาณจัดทำคำของบประมาณ
2 มิถุนายน 2569 เสนอ ครม.พิจารณารายละเอียดงบประมาณ และเปิดรับฟังความคิดเห็น
16 มิถุนายน 2569 ครม.รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น และเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
23 มิถุนายน 2569 เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร
ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2569 สภาฯ พิจารณาตามขั้นตอน
ปลายเดือนกันยายน 2569 นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้
1 ตุลาคม 2569 งบประมาณมีผลบังคับใช้
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติ ปรับปรุงการมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 9 แผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยมีการมอบหมาย ดังนี้
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กำกับ 2 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นายทรงศักดิ์ ทองศรี กำกับ 2 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กำกับ 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กำกับ 2 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กำกับ 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กำกับ 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
“การกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ควบคู่กับการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายแผนงาน จะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เงินถึงประชาชนได้รวดเร็ว และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” นางสาวลลิดา กล่าว