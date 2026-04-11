“ปานเทพ” จี้รัฐลดราคาเบนซินลงได้อีกถึงลิตรละ 4 บาทเศษ ชี้ค่าการตลาดสูงเกิน-ประชาชนแบกรับภาระ

“ปานเทพ” จี้รัฐบาลลดราคาน้ำมันเบนซินลงอีก 4.29 บาท เหลือ 38.88 บาทต่อลิตร ชี้ค่าการตลาดสูงเกินกว่ามติ กบง.ที่กำหนดไว้ในปี 63 ที่ให้ดีเซลไม่เกิน 1.5 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล 95 ไม่เกิน 1.85 บาทต่อลิตร ขณะที่ประชาชนยังต้องแบกรับภาระจ่ายเงินเข้ากองทุนและภาษี
วันนี้(11 เม.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรียกร้องให้ภาครัฐปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินลงมากกว่าปัจจุบัน โดยตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างราคาน้ำมัน โดยเฉพาะ “ค่าการตลาด” ที่มองว่ายังอยู่ในระดับสูงเกินสมควร
นายปานเทพระบุว่า ราคาน้ำมันดีเซล และเบนซินต้องลดมากกว่านี้
มาตรฐานค่าการตลาดแบบไหน น้ำมันไทยขึ้นราคาค้ากำไรเกินควรทันทีอ้างเป็นไปตามราคาตลาดโลกโดยไม่สนใจสต๊อกเก่า แต่น้ำมันลงกลับไม่ลงทันทีเพื่อช่วยสต๊อกเก่า
น้ำมันดีเซลค่าการตลาดลดลงเหลือ 1.99 บาท/ลิตร หลังจากการแถลงข่าวของพวกเราภาคประชาชน ว่าการลดราคาน้ำมันดีเซลน้อยไปไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก
โดยค่าการตลาดน้ำมันดีเซลนี้ลดจาก 2 วันก่อนและ 1 วันก่อนค่าการตลาด 10.57 บาท/ลิตร และ 4.29 บาท/ลิตร ซึ่งแปลว่ามีการเอากำไรเกินสมควรบวมที่ค่าการตลาด ใน 2 วันก่อน เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง มูลค่าการเอากำไรเกินสมควร 2 วันคือ 800 ล้านบาท
แปลว่าการลดราคาค่าการตลาดลดช้าไป 2 วัน และมีคนได้ประโยชน์กินเปล่าโดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบ เพราะอะไร และสมควรหรือไม่ที่จะต้องลดชดเชยให้ผู้ใช้น้ำมันที่ถูกเอาเปรียบไปสองวันมูลค่า 800 ล้านบาทกลับคืนมา
แม้กระทรวงพลังงานจะลดราคาค่าการตลาดน้ำมันดีเซล 1.99 บาท ก็ยังไม่เป็นไปตามมติ กบง.เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าให้ควบคุมค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน 1.5 บาท/ลิตร เพราะอะไร
คำถามตามมาคือค่าการตลาดของน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ก็เช่นเดียวกัน มติ กบง.เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดค่าการตลาดลิตรละ 1.85 บาท/ลิตร แต่จนถึงปัจจุบันก็ปล่อยให้เก็บค่าการตลาดถึง 3.29 บาท/ลิตรเพราะอะไร เบนซิน ค่าการตลาดยังเกิน 1.85 บาท/ลิตร
นอกจากนั้นกลุ่มผู้ใช้เบนซินไม่ควรจะแบกรับเงินเข้ากองทุนในช่วงราคาน้ำมันแพงๆแบบนี้ ที่ผ่านมาก็แบกกองทุนมาตลอด เพื่อดันราคาให้สูงกว่าดีเซล ทั้ง สรรพสามิตด้วย
กลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซิน เป็นกลุ่มที่เสียภาษีสรรพสามิต เช่นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในปัจจุบันถูกจัดเก็บในอัตราสูงถึง 6.75 บาทต่อลิตร ควบคู่กับเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ 2.84 บาท
ส่งผลให้ผู้ใช้เบนซินยังคงแบกรับภาระที่สูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในช่วงนี้ควรจะลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนของกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินเอาไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกจะกลับสู่สภาวะปกติ และให้ควบคุมค่าการตลาดให้เป็นไปตาม มติ กบง.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กำหนดไว้ที่ ลิตรละ 1.85 บาท
ซึ่งจะทำให้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 และ 91 ที่ผู้ใช้รถยนต์จำนวนมากใช้ จะลดราคาลงได้อีกลิตรละ 4.29 บาท เหลือ ลิตรละ 38.88 วันนี้มีประชุม ครม.นัดพิเศษ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวางการกระทรวงพลังงาน ยังไม่สายไปที่จะปรับลดราคาเพื่อความเป็นธรรมและลดภาระประชาชนในช่วงหยุดสงกรานต์นี้