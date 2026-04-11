นายกฯ เผยภาพรวม ปชช.เดินทางเรียบร้อยดี หลังซิ่งรถไฟฟ้าตระเวนดูบางซื่อ-หมอชิต ไม่รับปากราคาน้ำมันคงที่หลังสงกรานต์ต้องอิงตลาดโลก

“อนุทิน” ชี้ภาพรวมตรวจสถานีกลางบางซื่อ เรียบร้อย เผย สงกรานต์ ขับรถ ดูจุดบริการ ปชช.-สุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน ไม่รับปากหลังสงกรานต์ราคาน้ำมันดีดขึ้น อ้างต้องอิงราคาตลาดโลก
เวลา 16.00 น. วันที่ 11 เม.ย.ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ )นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ ตรวจการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์(สถานีกลางบางซื่อ )ว่า ภาพรวมดูแล้วมีความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ก็เป็นแบบนี้ ภาพรวมดีทั้งระบบการออกตั๋วจำนวนขบวนรถให้บริการเพียงพอ มีขบวนหนึ่งที่แอร์เสียและเร่งซ่อมอยู่ หากซ่อมไม่ได้ก็ยังเดินทางไม่ได้ เนื่องจากเดินทางไกลถึงปาดังเบซาร์
ผู้สื่อข่าวถามถึงตัวเลขของผู้มาใช้บริการในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นายอนุทิน กล่าวว่า จากที่เดินทักหลายคน ดูมีความสุข เนื่องจากกลับภูมิลำเนาไปพักผ่อนกับครอบครัวและไปเที่ยว ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ใต้
เมื่อถามว่า ช่วงที่นายกฯเดินทักทายประชาชนได้พบกับชาวหาดใหญ่ ได้พูดคุยกันอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ถามคำแรก ว่าได้ค่าเยียวยาน้ำท่วมแล้วหรือยัง และอย่างที่เรียนว่าไม่คุ้มเราต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมมากกว่า ต้องเตรียมการให้ดี
นายกฯ กล่าวว่า จากนี้จะเดินทางไปดูที่สถานีขนส่งหมอชิตและในช่วงวันหยุด ตนจะใช้รถในการเดินทาง เพราะจะได้ดูนั่นดูนี่ได้ ขับรถไปเพราะสามารถแวะได้ ปีที่แล้วก็ไป และได้แวะจ.พระนครศรีอยุธยา และแวะไปเรื่อย วันนี้เพิ่งวันที่ 11 เม.ย.จะใช้เวลาไปดูความเรียบร้อยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจที่ศูนย์บริการประชาชน ซึ่งมีเวลาถึงวันที่ 16 เม.ย.นี้
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อันนั้นเป็นเป้าหมาย แต่ไม่น่ากังวล ยืนยันน้ำมันน่าจะมีเพียงพอตามที่ได้เรียนไปแล้ว มีพอที่จะกลับบ้าน ไปเที่ยวในวันหยุด จนถึงเดินทางกลับมากรุงเทพฯ ไม่ต้องสำรอง ปล่อยให้ปั๊มสำรองไว้ให้ และยังมีที่สำรองไว้ตามศูนย์ต่างๆทั่วประเทศที่พร้อมจะไปเติมให้ปั๊มที่ขายดี
เมื่อถามย้ำว่าช่วงสงกรานต์น้ำมันจะไม่ขึ้นใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า มอนิเตอร์ทุกวัน เพราะวันหยุดมีเฉพาะที่ประเทศไทย ต่างประเทศไม่ได้หยุดด้วย ยังทำงานปกติโดยกระทรวงพลังงาน ยังมอนิเตอร์อยู่ ขอย้ำว่าเทศกาลสงกรานต์ราคาน้ำมันจะดีขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจัยหลักอยู่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งจึงเป็นส่วนนึงที่ต้องมอนิเตอร์ให้ดี และแจ้งให้ประชาชนตระหนักว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติ แต่เราพยายามทำให้ช่วงความสุขของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนหลังจากเทศกาลสงกรานต์แล้ว ต้องมีมาตรการบริหารจัดการให้เดินหน้าไปด้วยความปกติ อุตสาหกรรมการผลิตสามารถผลิตได้โดยไม่มีอะไรหยุดชะงัก ส่วนการคมนาคมขนส่ง และขนส่งสินค้าการสัญจรทุกระบบ พยายามให้เป็นปกติมากที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า การลดราคา 6 บาท ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าหลังสงกรานต์จะไม่มีการขึ้นราคาแบบตกใจอีกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มองว่าเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดโลก เมื่อขึ้นก็ต้องขึ้นเมื่อลงต้องเร่งลงให้ ปล่อยให้เป็นไปตามกลไก สิ่งที่ต้องควบคุมคือการอุดหนุนกองทุนน้ำมัน โดยต้องขอบคุณประชาชน ที่ให้ความร่วมมือเรื่องปริมาณการใช้ จากที่ต้องอุดหนุน วันละเกือบ 2,500 ล้านบาท วันนี้เหลืออยู่ 300-400 ล้านบาท ลดลงมาหลายเท่าดังนั้นถ้ามีสิ่งที่ควบคุมได้จะเร่งคืนประโยชน์ให้กับประชาชนทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯได้ขับรถยนต์ไฟฟ้า เดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เพื่อพบปะทักทายและส่งประชาชนเดินทางกลับบ้าน โดยมีภริยาพร้อมคณะ เดินทางไปด้วยกัน