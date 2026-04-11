‘อนุทิน’ ซิ่งรถ ไฟฟ้าส่วนตัว ตระเวน ตรวจบขส. ทักทาย ส่งประชาชนกลับบ้านสงกรานต์

‘อนุทิน’ ขับรถตระเวนกรุงเทพอภิวัฒน์-หมอชิต ส่งประชาชนกลับบ้านสงกรานต์ แฟนคลับแห่ขอถ่ายรูป ขณะชาวหาดใหญ่ บอก ‘นายกฯ’ ลูกพาเที่ยวปลอบใจหลังได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมใหญ่ ‘นายกฯ’ บอกได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มม
เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 11 เม.ย. ที่สถานีกลางบางซื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และดูแลประชาชนในการเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยมีนางธนนนท์ นิรามิษ ภริยา พร้อมด้วย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และพล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะโฆษกรัฐบาล ร่วมคณะ
เมื่อนายอนุทิน เดินทางมาถึงได้สรงน้ำพระพุทธรูปที่สถานีกลางบางซื่อจัดให้รดน้ำช่วงสงกรานต์ ก่อนเดินทักทายประชาชนที่มารอใช้รถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยตลอดเส้นทางได้สอบถามแต่ละคนไปจังหวัดไหน เมื่อมีคนจะเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษได้เรียก น.ส.ไตรศุลี และนายสิริพงศ์ เข้ามาดูแลลูกบ้านตัวเอง พร้อมกันนี้ยังได้มีประชาชนเข้ามาทักทาย และขอถ่ายภาพร่วมกับนายกฯอย่างเป็นกันเอง โดยนายกฯได้แจกซองกันน้ำ ยาดม และกระบอกน้ำให้กับประชาชน
โดยช่วงหนึ่งมีประชาชนเข้ามาขอนายกฯถ่ายรูป นายกฯ ได้ถามว่าเดินทางกลับที่ไหน ประชาชน จึงตอบว่า เดินทางกลับหาดใหญ่ ลูกพามาเที่ยวปลอบใจ เพราะว่าโดนน้ำท่วมหนัก นายกฯ จึงถามว่าได้เงินเยียวยาแล้วหรือยัง ประชาชนจึงตอบว่าิได้แล้ว พร้อมขอบคุณนายกฯ ด้านนายกฯ บอกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้ม
พร้อมกันนี้ นายกฯ และคณะได้ขึ้นไปยังชานชาลา หมายเลข 8 โดยนายกฯได้ขึ้นไปทักทายประชาชนที่โดยสารด้วยรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้น 2 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ -ปาดังเบซาร์ คันที่ 3 นายกฯ กล่าวว่า มาลงพื้นที่เจอปัญหาจริงแต่ในโบกี้ไม่เย็น พร้อมหันไปกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไข
จากนั้นนายกฯ ได้เปิดสมุดบันทึกการเดินรถ โดยได้เซ็นชื่อตัวเองลงบนหน้าปกของสมุดดังกล่าว จากนั้นเข้าไปที่ห้องพนักงานขับรถไฟเพื่อพูดคุย และทักทายพนักงาน ได้ลองนั่งตำแหน่งคนขับ พร้อมสอบถามการทำงานของระบบ ระหว่างเดินออกมา มีเด็ก เข้ามาถามว่า ทำไมค่าน้ำมันแพงจัง นายกฯลูบหัว พร้อมตอบว่า ลดลงมาแล้ว 4 บาท พร้อมตรวจหัวรถจักร SRT เพื่อตรวจความพร้อมก่อนเดินทาง
จากนั้นนายกฯ ได้เดินทางไปตรวจการเดินทางของประชาชนต่อที่ สถานีขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (หมอชิต)
ทั้งนี้ พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า นายกฯ ได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยประชาชน รวมถึงเรื่องการจราจร เพื่อลดความหนาแน่นทั้งวันเดินทางไป และเดินทางกลับ