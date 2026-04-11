‘ปิติ ปิตุเตชะ’ เลื่อนลำดับเป็น สส.หลัง หลัง “ไตรศุลี” ลาออกจากปาร์ตี้ลิสต์ ภท.

‘ปิติ ปิตุเตชะ’ กลายเป็นว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ ภูมิใจไทยป้ายแดง เมื่อได้เลื่อนลำดับ หลัง “ไตรศุลี” ลาออกเพื่อทำหน้าที่เลขาธิการนายกฯ เพียงตำแหน่งเดียว
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่า หลังจากที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง สส. เพื่อไปทำงานในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้น จะทำให้ลำดับผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาแทนคือผู้สมัคร ลำดับที่ 21 ได้แก่ นายปิติ ปิตุเตชะ
สำหรับ นายปิติ เป็นบุตรชายของนายปิยะ ปิตุเตชะ หรือ “นายกฯ ช้าง” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.ระยอง) อดีต สส.ระยอง หลายสมัย และเป็นหลานของนายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)