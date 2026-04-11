กกต.เตือนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.-นายก-สภาเมืองพัทยา หาเสียงช่วงสงกรานต์ระวังเสี่ยงคุก-ถูกตัดสิทธิ

กกต.เตือนผู้เตรียมลงสมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ส.ก. และ เมืองพัทยา ให้ระวังการหาเสียงช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสี่ยงทำผิดกฎหมาย การให้ทรัพย์สิน จัดเลี้ยง กิจกรรมบันเทิง ฝ่าฝืนโทษปรับ คุก ถอนสิทธิเลือกตั้ง
วันนี้( 11 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเตือนผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.)สมาชิกสภาเมืองพัทยา และ นายกเมืองพัทยา ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ให้เพิ่มความระมัดระวังในการหาเสียงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงสูงต่อการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ทั้งนี้ การหาเสียงต้องเป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ซึ่งกำหนดรายละเอียดทั้งในเรื่องระยะเวลา วิธีการ และ ข้อห้ามไว้อย่างชัดเจน โดยครอบคลุมถึงผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงหน่วยงานของรัฐ
กกต.เน้นย้ำว่า การหาเสียงในช่วงเทศกาลต้องไม่กระทำในลักษณะ “ให้หรือสัญญาว่าจะให้” ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งต่อบุคคล ชุมชน หรือองค์กร เช่น วัด สถานศึกษา หรือมูลนิธิ ซึ่งอาจเข้าข่ายการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ยังห้ามการใช้กิจกรรมบันเทิงเป็นเครื่องมือหาเสียง อาทิ การจัดมหรสพ การแสดง หรือการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน เนื่องจากอาจถูกตีความว่าเป็นการให้ผลประโยชน์แฝงเพื่อแลกกับคะแนนเสียง
ในส่วนของพฤติกรรมต้องห้ามอื่น ๆ ยังรวมถึงการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จ การใช้กำลังหรืออิทธิพลข่มขู่คุกคาม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เกี่ยวกับความนิยมของผู้สมัคร ซึ่งล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
กกต.ระบุว่า หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ผู้กระทำอาจต้องเผชิญโทษทั้งทางอาญาและทางการเมือง ตั้งแต่โทษปรับ จำคุก ไปจนถึงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นจะมีเฉพาะกรณีที่เป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่งเท่านั้น โดยต้องไม่แฝงเจตนาเพื่อการหาเสียง
กกต.ยังเชิญชวนประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องการกระทำผิด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส