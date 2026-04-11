“อนุทิน” ล้อมวง ครม.กินมื้อเที่ยง ก่อนลงพื้นที่ส่งคนกลับบ้านสงกรานต์ ยันน้ำมันเพียงพอขออย่ากังวล ติดตามสถานการณ์ ตอ.กลางตลอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” ล้อมวงกินข้าว ครม.มื้อเที่ยง ก่อนลงพื้นที่ ส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยันน้ำมันเพียงพอ ไร้กังวล พร้อมฝากประชาชนดื่มไม่ขับ-ใจเย็น-เล่นน้ำตามประเพณี สั่งมอนิเตอร์สถานการณ์ตะวันออกกลางใกล้ชิดแม้เป็นวันหยุดไทย เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน แย้ม "สุริยะ" บินเจรจานำเข้าปุ๋ยและน้ำมันดิบ เพิ่มทางเลือกให้คนไทยช่วงวันหยุดยาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 11 เม.ย. ภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 1/2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับประทานอาหารเที่ยง ที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรี โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมโต๊ะอาหารประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้มีการสนทนา ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง


จากนั้นเวลา 13.45 น. นายอนุทิน เปิดเผยว่าบ่ายวันนี้ตนจะลงพื้นที่ไปดูตามสถานีขนส่งที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วน Timeline ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ของตัวเองนั้น ส่วนใหญ่จะตระเวนดูความเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆ โดยช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้พักผ่อนใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุข ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องน้ำมันเพราะมีให้บริการอย่างแน่นอน และใช้อย่างตระหนัก แต่เรื่องความสนุกสนานขอให้เต็มที่ อาบน้ำเล่นน้ำตามประเพณี แต่อย่าให้ใครเดือดร้อน ขอให้อารมณ์เย็นๆกันไว้ และการดื่มสุราต้องไม่ขับยวดยานพาหนะ ทั้งมอเตอร์ไซค์ จักรยาน รถยนต์ ขอให้ยึดมั่นตรงนี้ไว้ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้น สงกรานต์จะเป็นห้วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการกำชับรัฐมนตรีอย่างไรในช่วงวันหยุดสงกรานต์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐมนตรีทุกท่านมีพื้นที่ที่จะต้องไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็เป็นผู้แทนราษฎรด้วย ไม่มีอะไรกังวล


เมื่อถามว่าช่วงนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อกังวลอะไรหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องคอยมอนิเตอร์เรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ช่วงสงกรานต์นี้ถือเป็นวันหยุดของคนในประเทศไทย แต่ประเทศอื่น เขาไม่ได้หยุด ฉะนั้นเรื่องการหาน้ำมันดิบ หรือหาสิ่งที่จะต้องนำมาใช้ในประเทศ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเรียบร้อยเราก็ต้องดำเนินการ ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะใช้เวลาช่วงวันหยุดสงกรานต์เดินทางไปเจรจาเรื่องปุ๋ย และน้ำมันในต่างประเทศ ซึ่งเราไม่มีใครอยู่นิ่ง ก็ต้องหาทางเลือก ให้กับประเทศของเราและประชาชนอยู่ตลอดเวลา ชวนนักข่าวเองก็ขอให้ไปเที่ยวให้สนุก พักผ่อนกันให้เต็มที่ แล้วค่อยกลับมาทำงานกันใหม่


หลังจากนั้น นายอนุทิน ได้เดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อไปส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยในระหว่างนั้นได้พบกับชาวหาดใหญ่ ซึ่งได้บอกกับนายกฯ ว่าลูกๆ พามาเที่ยวปลอบขวัญหลังน้ำท่วม ขณะที่นายกฯ ถามว่าได้รับเงินเยียวยากันแล้วหรือยังประชาชนชาวหาดใหญ่บอกว่าได้รับแล้วพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายอนุทินบอกว่าเงินเท่าไรก็ไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้น









"อนุทิน" ล้อมวง ครม.กินมื้อเที่ยง ก่อนลงพื้นที่ส่งคนกลับบ้านสงกรานต์ ยันน้ำมันเพียงพอขออย่ากังวล ติดตามสถานการณ์ ตอ.กลางตลอด
“อนุทิน” ล้อมวง ครม.กินมื้อเที่ยง ก่อนลงพื้นที่ส่งคนกลับบ้านสงกรานต์ ยันน้ำมันเพียงพอขออย่ากังวล ติดตามสถานการณ์ ตอ.กลางตลอด
“อนุทิน” ล้อมวง ครม.กินมื้อเที่ยง ก่อนลงพื้นที่ส่งคนกลับบ้านสงกรานต์ ยันน้ำมันเพียงพอขออย่ากังวล ติดตามสถานการณ์ ตอ.กลางตลอด
“อนุทิน” ล้อมวง ครม.กินมื้อเที่ยง ก่อนลงพื้นที่ส่งคนกลับบ้านสงกรานต์ ยันน้ำมันเพียงพอขออย่ากังวล ติดตามสถานการณ์ ตอ.กลางตลอด
“อนุทิน” ล้อมวง ครม.กินมื้อเที่ยง ก่อนลงพื้นที่ส่งคนกลับบ้านสงกรานต์ ยันน้ำมันเพียงพอขออย่ากังวล ติดตามสถานการณ์ ตอ.กลางตลอด
