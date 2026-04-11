“ยศชนัน” ถือฤกษ์ 09.00 น.นำทีม รมต.เพื่อไทยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ ก่อนพาชมห้องทำงาน

"ยศชนัน" ถือฤกษ์ 9 โมงเช้า นำทีมรัฐมนตรีเพื่อไทยเข้าทำเนียบฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัย ก่อนพาเข้าห้องทำงานและเริ่มภารกิจในตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
วันที่ 11 เม.ย.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนิกรโสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัชรพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ช่วง 09.00 น.
จากนั้นเวลา 09.09 น. นายยศชนัน นำรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เข้าห้องทำงานอย่างเป็นทางการ
โดยนายยศชนัน นำทีมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เดินพร้อมกันไปประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล