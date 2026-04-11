ดับฝันเขมร! “สีหศักดิ์” ยันไม่ร่วม JBC 17-15 เม.ย.รอตั้งกรรมการฝ่ายไทยก่อน ส่วนยกเลิก MOU43 ต้องเป็นฉันทมติ

“สีหศักดิ์” ย้ำไทยยังไม่พร้อม ประชุมเจบีซี 17-25 เม.ย. นี้ รอกระบวนการตั้งกรรมการฝ่ายไทยเสร็จสิ้น ดับฝันกัมพูชา เหตุถึงประชุมได้ก็ยังเริ่มปักปันเขตแดนไม่ได้ เผยฝรั่งเศสให้ความร่วมมือไทยเข้าถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พร้อมระบุยกเลิกเอ็มโอยู43 ต้องเป็นฉันทมติ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีกัมพูชาทำหนังสือเชิญฝ่ายไทยประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือเจบีซีระหว่างวันที่ 17 ถึง 25 เมษายนว่า เราเคยคุยกับเขาว่าการประชุมเจบีซีฝ่ายไทยต้องผ่านกระบวนการภายในก่อน โดยต้องผ่านการอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมาธิการเจบีซีเพราะต้องานเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเจบีซีฝ่ายไทย เมื่อเราพร้อมในแง่ของกระบวนการภายในก็ค่อยว่ากัน
เมื่อถามว่า ท่านจะนั่งเป็นประธานเจบีซีเองหรือไม่นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าไม่ เพราะกรรมการเจบีซีจะเน้นหนักไปทางด้านเทคนิค คงจะหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศ และเขตแตน มานั่งประธานอีกทั้งยังมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยของหน่วยงานหลัก
เมื่อถามย้ำว่าทางฝ่ายกัมพูชาเร่งรัดให้มีการประชุมนั้น นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ก็เร่งได้ แต่กระบวนการของไทยต้องมีความพร้อมก่อน ซึ่งทางกัมพูชาก็ทราบดี และตนอาจจะมีโอกาสได้เจอรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก็จะมีการพูดคุยกัน
เมื่อถามถึงกรณีการขอเอกสารเรื่องเขตแดนจากฝรั่งเศส นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ทางฝรั่งเศสบอกแล้วว่าไม่ใช่เอกสารลับอะไร เป็นเอกสารที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ เราต้องการอะไรเขาก็พร้อมให้เราเข้าถึงเอกสารนั้น
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวเรื่องเอ็มโอยู43กับเอ็มโอยู44นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เป็นไปตามที่แถลงนโยบาย ต่อรัฐสภา เราจะดำเนินการยกเลิกเอโอยู44 โดยทางกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอและเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติ หลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในขณะที่เอ็มโอยู43 ควรดำเนินการให้รอบคอบ เนื่องจากที่ผ่านมามีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง ซึ่งเราเปิดกว้างอยู่แล้ว ประเด็นของตนและกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าการดำเนินการจะเป็นอย่างไรก็ตาม ควรมีฉันทามติร่วมกัน ดังนั้นการเดินไปข้างหน้ากระทรวงต่างประเทศอยากให้มีกระบวนการที่เปิดกว้าง
เมื่อถามว่าการประชุมเจบีซีอาจจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ต้องรอให้ฝ่ายไทยมีความพร้อมก่อน แต่ถึงแม้การประชุมจะมีขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ในเรื่องของเขตแดนทันที เพราะต้องพูดถึงขั้นตอนและวิธีการประชุม เนื้อหาสาระ ไม่ใช่ว่าการประชุมเจบีซีจะนำไปสู่การปักปันเขตแดนทันที
เมื่อถามว่า กัมพูชาต้องการให้เดินหน้าปักปันเขตแดนทันทีเพื่อต้องการคืนพื้นที่นั้น นายสีหศักดิ์กล่าวว่าก็เข้าใจ แต่เราก็มีจังหวะเวลาของเรา
ส่วนเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์บริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)นั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ขอพูดคุยกับทางศูนย์บริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนว่าภารกิจเป็นอย่างไรบ้าง