“ลิซ่า” เดือด! "อนุทิน" เหน็บยืนแช่น้ำขังเท่าเข่า ซัดหยิบเฟกนิวส์มาเล่นกระจอกจริงๆ แนะเอาผลงาน-แผนงานมาตอบบ้าง

วันนี้(11 เม.ย.)น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตอบโต้กรณี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวพาดพิงระหว่างอภิปรายสรุปปิดการแถลงนโยบายรัฐบาล ถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้
โดยนายอนุทิน ระบุว่า ได้ลงพื้นที่ลุยน้ำจริง ไม่ใช่น้ำท่วมเพียงระดับหัวเข่าแล้วพยายามย่อตัวลงเพื่อสร้างภาพ ซึ่ง น.ส.ภคมน ชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเฟกนิวส์ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อโจมตีตน และได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปแล้วก่อนหน้านี้
น.ส.ภคมน ระบุว่า การหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาตอบโต้ในสภาเป็นเรื่องไม่เหมาะสม พร้อมตั้งคำถามว่า แทนที่นายกรัฐมนตรีจะนำเสนอผลงานหรือแผนงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม มาชี้แจงต่อสาธารณะ กลับเลือกใช้ประเด็นเฟคนิวส์มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ทั้งนี้ น.ส.ภคมน ทิ้งท้ายด้วยว่า “กระจอกจริงๆ!!!”